Jogo Fluminense x Bangu ao vivo online no Campeonato Carioca 2017

A arbitragem do duelo entre Fluminense x Bangu ao vivo fica por conta de Daniel de Souza Macedo. Ele terá como auxiliares Luiz Cláudio Regazzone e Thiago Henrique Neto Correia Farinha.

O estádio Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias, é o palco da partida entre Fluminense x Bangu. O estádio tem capacidade para apenas 6 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Bangu deve ser o mesmo das últimas rodadas, com: Márcio; Denílson, Leonardo Luiz, Anderson Penna, Guilherme; Eroza, Leandro Chaves, Rafael Augusto; Loco Abreu, Lorran.

Para o time que vai a campo, o Fluminense terá a volta de alguns titulares que foram poupados na derrota para o Internacional, na última quarta-feira, pela Primeira Liga. Sendo assim, o técnico Abel Braga deve usar a base das outras rodadas, com: Julio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Leo; Orejuela, Douglas, Scarpa, Sornoza e Wellington; Henrique Dourado.

Com três gols no Campeonato Carioca, o veterano Loco Abreu não está satisfeito com a atual fase do Bangu. O time precisa vencer neste domingo para se manter vivo na competição: ''O início não é bom. É bom para quem tem mentalidade pequena, que só pensa em si. Temos qualidade e elenco para jogar melhor, poder ganhar. A gente vai dar um jeito para encaixar o time, ainda temos algumas coisas para corrigir. O elenco foi formado muito perto da competição, mas agora temos que correr atrás e brigar para melhorar, o torneio ainda não acabou'', disse o atacante de 40 anos.

O goleiro Júlio César, que ainda substitui Diego Cavalieri, não espera um confronto fácil diante do Bangu: ''É um adversário muito perigoso porque montou um time com jogadores experientes, que sabem lidar com a pressão quando o resultado não aparece. Além disso, esse é um jogo onde a responsabilidade do Fluminense acaba sendo maior e eles vão tentar tirar proveito da situação. Vamos trabalhar com o pensamento de conseguirmos os três pontos, sempre respeitando o nosso oponente'', disse.

O último encontro entre Fluminense x Bangu aconteceu pelo Carioca 2016. Naquela ocasião, o Tricolor bateu o Alvirrubro pelo placar mínimo com gol contra do lateral Guilherme.

A última vitória do Bangu sobre o Fluminense foi há mais de 18 anos: 2 a 1, no dia 8/4/1998, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Desde então foram 20 encontros, com 15 triunfos do Tricolor e cinco empates.

Já o Bangu encarou o Volta Redonda e apenas ficou no empatem em 1 a 1. Cristiano marcou para os donos da casa, enquanto o veterano Loco Abreu deixou tudo igual.

Na última rodada, o Fluminense venceu a Portuguesa-RJ, também em Los Larios, por 3 a 0. Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa marcaram os gols do confronto.

No Grupo C, o Fluminense é o líder com nove pontos, enquanto o Bangu é o quarto com apenas dois.

Fluminense e Bangu vivem fases distintas na competição. Enquanto o Tricolor tem 100% de aproveitamento e já está classificado às semifinais, o Alvirrubro busca a sua primeira vitória, após dois empates e uma derrota.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Bangu ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a ser disputada no estádio Los Larios, em Duque de Caxias, neste domingo (12), às 17h (horário de Brasília).