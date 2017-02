Com dois de Henrique Dourado, Fluminense goleia Bangu e segue invicto no Carioca

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense continua invicto no Campeonato Carioca. Sem saber o que é perder ou sofrer gols, a equipe comandada por Abel Braga fez mais uma vítima neste domingo (12), em Los Larios. Com dois gols de Henrique Dourado e um de Gustavo Scarpa e Osvaldo, o Tricolor venceu o Bangu por 4 a 0.

Com a vitória, o Fluminense agora soma 12 pontos e lidera o Grupo C, além de ter marcado 11 gols e não ter sofrido nenhum. Já o Bangu, é o lanterna da chave com apenas dois pontos e ainda não venceu na Taça Guanabara.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda, sábado (18), às 17h (de Brasília). Já o Bangu visita o Resende no mesmo dia e horário. Porém, antes o Tricolor visita o Globo-RN, pela Copa do Brasil, quarta-feira (15).

Flu domina primeiro tempo e garante vitória

O Fluminense não deu chances para o Bangu no primeiro tempo da partida disputada em Xerém. Logo aos seis minutos de jogo o time das Laranjeiras abriu o placar após boa tabela feita por Lucas e Wellington. O lateral foi até a linha de fundo, cruzou rasteiro e Henrique Dourado não teve dificuldades para estufar as redes do goleiro Márcio.

Absolutamente melhor na partida, o Fluminense envolveu todo o sistema defensivo do Bangu com facilidade e contou com um golaço para ampliar o marcador. Aos 16 minutos, o meia Sornoza recebeu na ponta esquerda e cruzou para o companheiro de posição Gustavo Scarpa, que chutou forte, de primeira, no ângulo da meta do alvirrubro, sem chances de defesa para o goleiro, que naquela altura da partida já havia trabalhado bastante.

Ainda com o domínio da partida, o Flu precisou de apenas mais seis minutos para marcar seu terceiro gol. Aos 22, o volante Douglas Augusto dominou e chutou com força, mas foi cortado pela zaga do Bangu. No entanto, a bola sobrou para Henrique Dourado, que em tarde inspirada, dominou com maestria e chutou no canto esquerdo de Márcio, ampliando assim o placar e praticamente já garantindo a vitória para o Tricolor das Laranjeuras.

Em vantagem, Flu pisa no freio no segundo tempo

Com a vitória praticamente assegurada e sob forte calor, na segunda etapa da partida, o time comandado por Abel Braga voltou do vestiário com a estratégia de administrar a partida. E, só assim, o Bangu conseguiu levar perigo à meta defendida pelo goleiro Júlio César. Mas, nada que assistasse o camisa 1 tricolor. Aos 33 minutos da etapa derradeira, Osvaldo foi derrubado na área foi derrubado por Walker e juiz assinalou penalidade máxima. O mesmo bateu a cobrança de forma rasteira, que parou no goleiro Márcio.

Mas, nada que abalasse Osvaldo. O atacante que não vinha sendo utilizado ganhou espaço com Abel Braga e, com a partida contra o Bangu, completou dois jogos atuando de maneira consecutiva. Querendo mostrar serviço ao técnico tricolor, Osvaldo disputou todas as bolas que lhe cabiam, e, aos 40 minutos da etapa final, recebeu assistência de Gustavo Scarpa e tocou de cabeça para o fundo das redes. Na comemoração, emocionado, Osvaldo recebeu o carinho dos companheiros, que o aplaudiram.