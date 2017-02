Osvaldo comenta sobre pênalti perdido: "Não fugi da responsabilidade"

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense goleou o Bangu por 4 a 0 na tarde desse domingo (12), em Los Larios. Henrique Dourado marcou dois, Gustavo Scarpa um e Osvaldo o último. Aos 25 minutos do segundo tempo, Abel Braga resolveu fazer a segunda substituição do Fluminense. O técnico tirou Douglas e colocou Osvaldo.

Com apenas oito minutos em campo, Osvaldo fez boa jogada e foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Fluminense. Confiante, o atacante pegou a bola e decidiu que iria bater. Mas Márcio defendeu o chute do camisa 17.

Ao sair de campo, Osvaldo comentou sobre o lance “Entrei e tive a felicidade de fazer um grande lance. Senti que estava em um grande momento e a confiança estava lá em cima. Não fugi da responsabilidade, bati e perdi”.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa cobrou uma falta para dentro da área, Osvaldo subiu na primeira trave e cabeceou a bola para o fundo do gol. Após ser vaiado e xingado pela torcida, o jogador ouviu gritos de ‘Ão ão ão, Osvaldo é seleção’. “Uma hora você está gigante, lá em cima. E na outra está embaixo. Em um jogo difícil como esse, Deus me iluminou mais uma vez”, comemorou o camisa 17.

O batedor de pênaltis oficial do Fluminense é Henrique Dourado, que já havia marcado dois gols na partida. Brincalhão, Osvaldo pediu desculpas ao camisa 9 por ter batido. “Não treinei durante a semana e o cobrador deveria ser o Dourado. Queria me desculpar com o Henrique Dourado, pois ele era para ter batido e feito seu terceiro gol”, concluiu.

Com essa vitória, o Fluminense praticamente garante a primeira colocação do Grupo C da Taça Guanabara – o Vasco precisa tirar 11 gols de saldo para passar. Além disso, o Tricolor permanece invicto na competição e sem tomar gols.