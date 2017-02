Abel se surpreende com início contra Bangu: "Foi meio surreal"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Os primeiros minutos da goleada do Fluminense em 4 a 0 em cima do Bangu foram espantosos para todos, inclusive para o técnico Abel Braga. Com apenas quatro minutos, Henrique Dourado já havia aberto o placar. Até o final do primeiro tempo, o Fluminense marcou mais dois e praticamente decidiu a partida ali.

O Bangu só conseguiu tocar na bola com cinco minutos, após o gol do Fluminense. O técnico Abel Braga ficou espantado com o ótimo início de jogo. “O jogo foi espantoso no primeiro tempo. O Bangu só foi pegar a bola com cinco minutos. Foi meio surreal, até. No segundo tempo, foi normal. Não pedi para tirar o pé. Mas temos um jogo decisivo na quarta-feira, com longa viagem. O Globo-RN não é bobo. Já aviso de antemão. Então, foi normal diminuir o ritmo”, disse Abel.

No segundo tempo, Osvaldo substituiu Douglas e logo após entrar, sofreu um pênalti. O atacante decidiu cobrar e acabou perdendo. Nos minutos finais, o camisa 17 marcou um gol após cobrança de falta de Gustavo Scarpa. Abel contou em entrevista coletiva que o jogador pediu desculpa aos jogadores. “Ele pediu desculpa perante todo o grupo. Ele assumiu uma responsabilidade que não precisava. Ele traz lembranças do ano passado. A gente aprende com essas coisas. Eu me sinto culpado. Eu não falei na palestra, me esqueci”, concluiu.

A próxima partida do Fluminense é contra o Globo-RN, pela Copa do Brasil. O jogo será na quarta-feira (15), às 21h45, no Barretão (RN).

Confira na íntegra a coletiva de Abel:

- Osvaldo

"Foi uma pena o que aconteceu. Ganhou chance na quarta, agora ficou no banco. Ele entrou. O que eu não admito: a parceria que houve naquele momento. A parceria no futebol é correr pelo outro. Bate quem treina. Para que foi pegar a bola? Dei um exemplo: amanhã, no Fla-Flu, Nogueira faz um gol contra. Aí, teremos falta e é ele quem vai bater? Não. Ano passado, teve isso: cada um batia um pênalti. Vi todos batendo. É definido quem bate. O primeiro a bater é o Dourado, depois o Scarpa e por último o Sornoza. Foi bom acontecer pois agora não acontece mais. Me sinto responsável também pois não falei na palestra quem deve bater".

- Pedido de desculpas

"Ele pediu desculpa perante todo o grupo. Ele assumiu uma responsabilidade que não precisava. Ele traz lembranças do ano passado. A gente aprende com essas coisas. Eu me sinto culpado. Eu não falei na palestra, me esqueci".

​- Melhor?

"Aí, é exigir demais. Não gostei dos últimos cinco minutos do primeiro tempo. No segundo, dou um desconto. O calor foi absurdo. Melhor é impossível. Estamos em formação".

- Primeiro tempo

"O jogo foi espantoso no primeiro tempo. O Bangu só foi pegar a bola com cinco minutos. Foi meio surreal, até. No segundo tempo, foi normal. Não pedi para tirar o pé. Mas temos um jogo decisivo na quarta-feira, com longa viagem. O Globo-RN não é bobo. Já aviso de antemão. Então, foi normal diminuir o ritmo".

- Marcação

"Ela começa com o Scarpa, Wellington e o Dourado. De marcação mesmo, é o Orejuela. Depois tem Douglas e Sornoza. O número de vezes que finalizamos hoje, fizemos os gols bem trabalhados. Acertamos na contratação deles, do Lucas. Henrique subindo de produção, Nogueira não comprometeu. A maneira que eu tento, sair com a bola de trás. A defesa só é forte quando o pessoal da frente ajuda".

- Copa do Brasil

"A gente corre mais risco (com apenas um jogo). Não vou mudar a minha maneira de jogar. Se tiver de perder, vou perder da mesma forma. Preferia a outra fórmula, era mais garantido".

- Richarlison

"Primeiro ele vai ter férias, que não teve. Ele vai ter duas semanas, se não me engano. Não adianta fazer previsão agora".

- Renato Chaves

"Não joga, está fora. No sábado que vem, vou poder ver o Reginaldo. Estou muito satisfeito com o Nogueira".