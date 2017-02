Estrela do 'Flu Guerreiros' exalta projeto de futebol americano: "Organização de primeira classe"

Bryan Monroe é a estrela do time de futebol americano do Fluminense (Foto: Bruna Alvarado/VAVEL)

Depois de ter um projeto de futebol americano muito bem-sucedido, alguns anos atrás, o Fluminense decidiu reiniciar esse esporte dentro do clube. Em 2017, começaram as negociações para que o Flu Guerreiros pudesse entrar em campo. O Tricolor realizou uma peneira neste sábado, no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, em busca de novos jogadores. No entanto, os esforços para montar o elenco não se restringem a isso. Entre os reforços, está o estadunidense Bryan Monroe, que joga na posição de running back.

O corredor tem experiência dentro do esporte, depois de jogar em nível universitário, ainda nos Estados Unidos, pela universidade de North Texas. Apesar de não ter jogado profissional na NFL, esteve na primeira divisão do esporte universitário. O motivo para estar no Rio de Janeiro é o trabalho realizado pelo Michael Johnson Perfomance, nas divisões de base de Xerém. Em entrevista à VAVEL, ele explicou um pouco do trabalho que faz com os jogadores mais novos: "O trabalho que estamos fazendo em Xerém é de desenvolvimento atlético, desde o sub-20 até o sub-13. Trabalho com os fisiologistas e preparadores com treinos durante o ano inteiro", afirmou Monroe.

Segundo o técnico Sandro Cox, head coach do Flu Guerreiros, Bryan é, provavelmente, o jogador com maior experiência e, por isso pode se destacar. Definido como um jogador que "traz peso para a equipe" pelo treinador, o running back exaltou a grandeza do clube e aplaudiu os esforços da diretoria para recriar o time de futebol americano: "Me sinto muito animado. Fiquei feliz de descobrir que o clube queria recriar o time e decidi dar uma chance ao projeto. Eu trabalho com o Fluminense na academia em Xerém e sei que é uma organização de primeira classe e sei que vão fazer as coisas certas trazendo o time de futebol americano de volta", afirmou o jogador.

No entanto, apesar de não ser brasileiro, Monroe garante que acompanha o Fluminense em outros esportes também, incluindo o vôlei: "Eu vi às instalações dos outros times, vi os times de basquete e de vôlei. Conheço a torcida também", afirmou o atleta, que arriscou um português na hora de fazer elogios aos torcedores tricolores: "Bom. Muito bom", afirmou, rindo.