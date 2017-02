Renascimento de Osvaldo: importância após três meses sem jogar e 11 sem marcar gol

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Osvaldo foi apresentado no Fluminense no dia 8 de julho de 2015. Em um ano e meio – de julho de 2015 até dezembro de 2016 –, o jogador atuou em 57 partidas (29 como titular) e marcou apenas cinco gols. Aos poucos o atacante foi perdendo espaço no time Tricolor, até ficar sete meses sem ser titular e onze meses sem marcar gol.

Com a saída de Diego Souza do Fluminense em março de 2016, Osvaldo ganhou uma chance no jogo contra o Internacional, pela Primeira Liga. Partida que ficou marcada como a melhor do atacante. Sem marcar gol há um mês e nove dias, Osvaldo marcou os dois gols tricolor do empate em 2 a 2 com o Inter, levando a semifinal para disputa de pênaltis – vencida pelo Fluminense.

Na partida seguinte, contra o Boavista-RJ – pelo Campeonato Carioca – Osvaldo entrou em campo como titular e marcou o gol que abriu o placar na vitória Tricolor por 3 a 0. Após esse jogo, o atacante começou a ter uma sequência de jogos. No dia 10 de julho de 2016, partida contra o Vitória, Osvaldo foi substituído no intervalo do primeiro tempo e, desde então, não entrou em mais campo.

Após quatro meses, Levir Culpi voltou a colocar Osvaldo em campo. Dessa vez, contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do volante Edson e desde então, não havia jogado mais. Em dezembro, o atacante recebeu propostas do Vitória e do Botafogo, porém, com contrato até final de 2017, o jogador e seu empresário recusaram todas.

Com a chegada de Abel Braga, Osvaldo voltou a sonhar com uma nova chance no Tricolor das Laranjeiras. Após quatro partidas sem ser relacionado na temporada de 2017, o jogador voltou a ser relacionado contra o Internacional, pela Primeira Liga de 2017. O técnico poupou oito jogadores, dando chance ao atacante de voltar a equipe titular, após sete meses.

No último domingo (12), na partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, Osvaldo entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Douglas. Com oito minutos em campo, o atacante fez boa jogada e foi derrubado dentro da área, ocasionando o pênalti para o Fluminense. O próprio jogador pegou a bola e foi bater, porém, o goleiro Márcio defendeu.

Bastante contestado pela torcida, que vaiava o jogador toda vez que tocava na bola, o atacante não se deixou abater. Aos 40 minutos, Gustavo Scarpa bateu uma falta e Osvaldo cabeceou para o fundo do gol, fazendo o último gol da vitória tricolor por 4 a 0. Durante a comemoração, todos os jogadores do Fluminense aplaudiram o jogador e a arquibancada gritou “Ão ão ão, Osvaldo é seleção”. Após onze meses, o camisa 17 voltou a marcar gol.