O retorno de Henrique Dourado: após 2016 ruim, atacante é artilheiro do Flu na Taça Guanabara

Foto: Nelson Perez/ Fluminense FC

Em uma partida de futebol, o principal objetivo de uma equipe é fazer gols. Mais do que isso: manter um equilíbrio entre o sistema defensivo e ofensivo. Após um ano conturbado no ataque do Fluminense após a saída de Fred, tendo dificuldades para encontrar um substituto para o ex camisa 9. Para sanar essa necessidade, centroavante no mercado português e trouxe Henrique Dourado, apelidado pela de Ceifador - em menção à sua comemoração habitual -, ex Palmeiras e Cruzeiro.

Dourado, então, estreou depois de 15 dias após assinar contrato, diante do Ypiranga, pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil. O atacante realizou uma uma boa partida, mas sem gols. Quatro jogos depois de sua estreia, desencantou. Marcou dois gols em dois jogos. No entanto, após um começo animador, Henrique Dourado perdeu espaço no Flu e o problema da escassez de gols seguiu atormentando o Tricolor das Laranjeiras, que não atingiu a sua meta em 2016: a classificação para a Libertadores.

Todavia, ano novo e tudo novo. A começar pelo treinador. O Fluminense buscou a experiência de Abel Braga visando ter um ano de 2017 proveitoso. Logo que o comandante tricolor assumiu a equipe deixou claro em entrevistas que confiava em Henrique Dourado e que ele seria seu centroavante. E, com as negociações sem sucesso em busca do argentino Barcos para possivelmente assumir a posição, o discurso de Abel se fortaleceu, reiterando em cada coletiva a importância de uma segunda chance para Dourado, e o atacante herdou a camisa 9 tricolor

"O Henrique (Dourado) não teve férias e nem tempo de treino. Pelo fantasma do Fred, havia uma carga enorme sobre ele. Que seja diferente. Não sei se vocês acompanharam o Dourado na Europa. Eu ligo para treinadores e todos falam muitíssimo bem", declarou o treinador.

Além de Abel Braga, o Fluminense reforçou seu meio de campo com os equatorianos Orejuela e Sornoza. Líderes em passes certos e assistências, os meio campistas vêm, ao lado do camisa 10 Gustavo Scarpa, ditando o ritimo tricolor e, assim, tornando a vida de Henrique Dourado mais fácil na pequena área. E, os números comprovam. Dourado é o artilheiro do Flu. Autor de 5 gols, o atacante tem média de um gol por partida. Se foi 2017, Abel ou o novo meio campo tricolor que fez bem para o atual camisa 9, não se sabe. Mas, Dourado vem sendo a esperanças de gols da torcida tricolor.