Liverpool-URU define local da partida contra o Fluminense pela Sul-Americana

Foto: Divulgação/Site Oficial do Centenário

O Liverpool-URU, primeiro adversário do Fluminense na Copa Sul-Americana, anunciou via Twitter que a partida de volta da primeira fase da competição será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 10 de maio.

O Fluminense será o mandante do jogo de ida, no dia 05 de abril. Porém, o local da partida ainda não foi definido.

Com capacidade para 65 mil pessoas, dificilmente o estádio estará com casa cheia, já que o estádio do Liverpool, o Belvedere, tem capacidade para 8.500. Como a Conmebol exige uma capacidade mínima de 10 mil lugares, ficou decidido que a partida será realizada no Centenário.

Jogo no Estádio Centenário

Essa não será a primeira partida do Fluminense no Estádio Centenário. Em 2011, pela Libertadores, o Tricolor enfrentou o Nacional-URU no mesmo local e saiu derrotado por 2 a 0. No jogo, o Fluminense dominou todo o primeiro tempo, porém, não conseguiu transformar isso em gols. Logo no início do segundo tempo, o Nacional fez dois gols, desestabilizando completamente o time de Laranjeiras.

A partida deixou o Fluminense em situação complicada na competição. Para passar de fase, o Fluminense precisaria vencer o Argentino Juniors, em Buenos Aires – a histórica partida vencida por 4 a 2 pelo Tricolor.

Sorteio da Sul-Americana

No dia 31 de janeiro foi realizado, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio para que os times pudessem conhecer seus primeiros adversários na Sul-Americana.

A fase inicial conta com 44 equipes e, durante o sorteio, os clubes foram divididos em dois potes, Norte (brasileiros, colombianos, equatorianos, peruanos e venezuelanos) e Sul (argentinos, bolivianos, chilenos, paraguaios e uruguaios). Equipes do mesmo pote não poderiam se enfrentar, colocando metade dos países como destinos possíveis dos brasileiros na primeira fase.

Os classificados da primeira fase se juntam aos 10 times eliminados da Libertadores. Com isso, a competição ficará com 32 participantes, seguindo chaveamento em confrontos de mata-mata até a final. O campeão da Copa Sul-Americana garante vaga na Recopa e na Libertadores de 2018.