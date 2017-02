Sem Renato Chaves, Nogueira ganha mais uma chance no Flu: "Venho trabalhando muito"

Foto: Nelson Perez/ Fluminense FC

Alvo de muitas críticas no ano passado, a zaga do Fluminense vem chamando atenção no início desta temporada. Isso porque, além de estar invicto no Campeonato Estadual, o Tricolor Carioca ainda não tomou gols na competição. Formada por Henrique e Renato Chaves, tudo indica que Abel Braga emcontrou dupla de zaga ideal. No entanto, devido a uma lesão, Renato Chaves segue fora da equipe carioca, e, o jovem Nogueira - advindo de Xerém - terá mais uma oportunidade de mostrar seu futebol, desta vez contra o Globo-RN, pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (15).

"Desde que começou o ano, eu venho trabalhando muito forte. Consegui aproveitar bem estas oportunidades que tive. A gente trabalha para ter a oportunidade. Para estar preparado e fazer um bom papel. Acho que fui bem nas duas partidas que joguei. Tem algumas coisas a melhorar, vou trabalhar para evoluir sempre. Quero sempre melhorar, mostrar meu futebol e poder brigar por posição de titular nesse time", declarou o camisa 44 do Tricolor.

Se de um lado a zaga carioca vem mostrando bom futebol, o adversário do Flu desta semana, Globo-RN também. A equipe está invicta dentro de casa há um ano e meio. Mesmo sendo um time pouco conhecido, a partida em Natal será um bom teste para a zaga do Flu. Agora com Nogueira ao lado e Henrique.

"O Globo tem a invencibilidade deles há um ano e meio. Com certeza vai ser um teste de fogo pra nossa zaga. Não levar gols é uma felicidade muito grande, porque ano passado a zaga era muito contestada. A princípio, sem tomar gol, pode dizer que nossa zaga é a melhor do futebol carioca", concluiu o zagueiro.

O Fluminense volta ao CT Pedro Antônio na manhã desta terça-feira (14) visando finalizar a preparação para a partida contra o Globo-RN. Na sequência, a equipe viaja para Natal e entra em campo na quarta-feira (15) às 21h45, horário de Brasília.