Lucas admite maior dificuldade com novo regulamento da Copa do Brasil: “Pressão aumenta”

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na tarde desta segunda-feira a equipe do Fluminense se reapresentou no CT Pedro Antônio. Os jogadores realizaram um treino regenerativo após a goleada de 4 a 0 sobre o Bangu. Após as atividades, o lateral-direito Lucas concedeu entrevista coletiva.

A próxima partida do Fluminense será pela Copa do Brasil, contra o Globo-RN, na quarta-feira (15), às 21h45. Com o novo regulamento já em vigor, a pressão sob os times aumentou. “Existe pressão maior. A chance da zebra existe. Antes da mudança, havia chance de decidir em casa. Ou liquidar com o placar de dois de diferença. A pressão aumenta. Vivemos disso. Temos de respeitar, mas temos a consciência de que teremos de buscar a vitória”, disse Lucas.

O Fluminense vem com um início de temporada espetacular. Até o momento, são seis jogos, sendo cinco vitórias (4 pelo Campeonato Carioca e 1 pela Primeira Liga) e uma derrota (pela Primeira Liga). A campanha surpreende até mesmo os jogadores, visto que o time só sofreu gol em duas partidas e segue invicto no Carioca. “Surpreende um pouco, pela forma como está sendo. Temos de desfrutar. O trabalho é bem feito. Todos têm a consciência de fazer e acreditar no que o treinador pede. Assim, as coisas dão certo. Estamos em um caminho bom, mas ainda é cedo. O ano é longo, temos de ter os pés no chão. Para continuar crescendo”, comentou Lucas.

O adversário do Fluminense, o Globo-RN, está há um ano e meio sem perder e o lateral comentou sobre o fato: “É difícil. Não sabia disso. Eles estão acostumados a atuar no estádio, tem a torcida. Temos de ir ligados. A nossa ideia é classificar. Claro que respeitamos, mas queremos a nossa vaga. Independentemente da invencibilidade deles”.

Entenda o novo regulamento da Copa do Brasil

- Primeira fase - com 80 clubes 70 clubes oriundos das competições estaduais e 10 pelo Ranking de Clubes da CBF

Fase em jogo único

Sorteio para definição dos confrontos

Em cada confronto os times melhores ranqueados visitam os de pior ranking

Vantagem do empate para os visitantes

Classificam-se para a Segunda Fase os vencedores dos confrontos (total de 40 clubes)

- Segunda fase - com 40 clubes

Fase em jogo único

Confrontos seguem o diagrama

Mando de campo definido por sorteio

Classificam-se para a Terceira Fase os vencedores dos confrontos (total de 20 clubes)

- Terceira fase - com 20 clubes

Fase em ida e volta

Confrontos seguem o diagrama

Sorteio para definição dos mandos de campo

A partir desta fase entra o critério do gol qualificado

Classificam-se para a Quarta Fase os vencedores dos confrontos (total de 10 clubes)

- Quarta fase - com 10 clubes

Fase em ida e volta

Sorteio para definições dos confrontos e dos mandos de campo

Classificam-se para as oitavas de final os vencedores dos confrontos

- Oitavas de final - com 16 clubes, a saber: a) os cinco clubes classificados na Quarta Fase; b) os sete clubes participantes da Taça Libertadores de 2017; c) o campeão da Copa Sul-Americana de 2016 (Associação Chapecoense de Futebol/SC, aguardando confirmação por parte da CONMEBOL); d) os campeões de três competições da CBF em 2016: Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série B.

Fase em ida e volta

Sorteio para definições de confrontos e de mandos de campo

Classificam-se para as quartas de final os vencedores dos confrontos

- Quartas de final

Fase em ida e volta

Sorteio para definições de confrontos e de mandos de campo

Classificam-se para as semifinais os vencedores dos confrontos

- Semifinal

Fase em ida e volta

Sorteio para definição dos mandos de campo

Classificam-se para a Oitava Fase os vencedores dos confrontos (total de 2 clubes).

- Final

Fase em ida e volta

Sorteio para definição dos mandos de campo

Não há o critério do gol qualificado.