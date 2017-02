Fluminense desembarca em Natal para partida contra o Globo-RN

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense inicia sua caminhada na Copa do Brasil nesta quarta-feira (15), às 21h45, contra o Globo-RN, no Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim. Na tarde dessa terça-feira, os jogadores desembarcaram em Natal em clima de tranquilidade, com a presença de poucos torcedores.

O novo regulamento da Copa do Brasil é um desafio para todas as equipes. A partir de 2017, a primeira fase é disputada com jogo único. Com a nova fórmula, o time visitante tem a vantagem do empate. O vencedor da partida de quarta-feira pegará o vencedor de Sinop e Salgueiro.

No desembarque, alguns jogadores conversaram com jornalistas, pregando respeito ao adversário e comentando sobre o novo regulamento da competição. “Estamos preparados para o jogo. Sabemos que é um formato novo, só que vamos lutar para vencer mesmo tendo a vantagem do empate”, disse Gustavo Scarpa.

A partida poderia ser realizada na Arena das Dunas, em Natal. Porém, o presidente do Globo-RN, Marconi Barreto, tomou a decisão de mandar a partida no Barretão. O meia Gustavo Scarpa comentou sobre o fato: “Ele está certo. Ele tem que usar todas as armas possíveis para tentar fazer o melhor para o time dele. Agiu corretamente. Para nós, não é muito bom, mas temos tudo para sair com o resultado positivo”.

Com um bom início de temporada, o grupo Tricolor transmite tranquilidade. “A equipe está motivada e com a mentalidade positiva para ganhar a partida. Isso é o mais importante”, completou Sornoza.

Na manhã dessa terça-feira, antes da viagem para Natal, os jogadores participaram de um futevôlei e, após, Abel comandou um treino tático com jogadas de bola parada no CT Pedro Antonio.

Dos jogadores que estavam no departamento médico, o atacante Pedro foi o único que treinou normalmente com a equipe e foi relacionado para a partida. A baixa de última hora se deu por conta de Marquinho, que sentiu dores musculares na coxa esquerda – o meia já realizou exames que não apontaram qualquer problema mais grave. Diego Cavalieri segue em recuperação após lesão no tornozelo direito e Renato Chaves com edema no joelho direito.

Confira os relacionados do Fluminense

Goleiros: Julio César e Marcos Felipe

Laterais: Renato, Lucas e Léo

Zagueiros: Nogueira, Henrique e Reginaldo

Volantes: Orejuela, Douglas e Pierre

Apoiadores: Gustavo Scarpa e Sornoza

Atacantes: Henrique Dourado, Marcos Júnior, Lucas Fernandes, Osvaldo, Wellington Silva, Marquinhos Calazans e Pedro