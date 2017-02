Jogo Globo x Fluminense ao vivo online na Copa do Brasil 2017

Atualiza o conteúdo

Boa noite leitor que navega hoje! Acompanhe agora Globo x Fluminense ao vivo na VAVEL Brasil, pela 1ª rodada da Copa do brasil 2017.

GLOBO: Rafael, Angelo, Negretti, Jamerson e Renatinho Carioca; Leomir, Denis, Pablo Oliveira e Bismarck; Romarinho e Luizão

FLUMINENSE: Júlio César, Lucas, Nogueira, Henrique e Léo Pelé; Douglas, Jéferson Orejuela, Gustavo Scarpa, Junior Sornoza e Wellington Silva; Henrique Dourado

Líder do Grupo C da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o Fluminense tenta manter a boa fase na Copa do Brasil. A estreia será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando o time visita o Globo-RN, no Estádio Manoel Barretto, o Barrettão, em Ceará-Mirim (RN).

Pelo regulamento novo da competição, essa etapa é disputada em um jogo único, com o Fluminense, dono de melhor posição no Ranking de Clubes da CBF, tendo a vantagem do empate para poder avançar. Mesmo assim existe uma certa preocupação, afinal de contas, uma derrota custaria uma precoce eliminação.

"Nós vamos encontrar dificuldades porque o regulamento é diferente. Preferia o anterior, quando a gente podia até perder o primeiro jogo que tinha a recuperação em casa. Mas não adianta ficar lamentando, ainda mais porque a regra é para todos. Vamos precisar fazer mais uma decisão no meio desta semana e torcer para que o trabalho mais uma vez possa fluir da maneira como vem acontecendo. Respeitamos o Globo e sabemos que eles pensam na classificação assim como a gente. Portanto, vamos a campo pensando em dar o nosso melhor e evitar qualquer tipo de surpresa", avaliou o técnico Abel Braga.

Mas não é apenas o regulamento que preocupa. O Globo está há um ano e cinco meses invicto em seu estádio e montou um bom time para esta temporada, figurando na vice-liderança do Campeonato Potiguar, atrás apenas do ABC.

"O nosso adversário não é ingênuo. Muito pelo contrário. É muito forte dentro de casa e está planejando a classificação. O Fluminense tem a noção exta do tamanho do problema que tem pela frente, mas nós também sabemos que somos capazes de encontrarmos a melhor solução para este problema", disse o goleiro Júlio César.

Em termos de escalação, Abel Braga não quis antecipar muita coisa. O goleiro Diego Cavalieri, se recuperando de entorse no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Renato Chaves, lutando contra edema no joelho direito, não foram relacionados para que não corram risco de aprofundar a lesão. Recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Pedro está à disposição.

Pelo lado do Globo, o técnico Luizinho Lopes deu a entender que vai esperar pelo Fluminense, apostando nos contra-ataques para surpreender o time carioca. "Vamos atacar, mas sem nos expormos. O Fluminense também vai querer buscar o jogo e temos que encontrar o momento certo de construírmos o resultado, pois uma simples vitória garante a nossa classificação", afirmou.

O treinador vai manter a base que vem se destacando no Campeonato Portiguar. O principal destaque do time é o lateral esquerdo Renatinho Carioca, de 36 anos, revelado nas categorias de base do Botafogo.

Quem avançar deste compromisso vai enfrentar, na segunda fase da Copa do Brasil, o vitorioso do confronto entre Sinop-MT e Salgueiro-PE, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Mato Grosso. Os pernambucanos têm a vantagem do empate para avançar.