Com vantagem do empate, Fluminense visita Globo pela Copa do Brasil

INCIDENCIAS: 1ª fase da Copa do Brasil 2017, jogo realizado no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte.

Invicto em casa há um ano e meio - ou 543 dias - o modesto Globo tem sua primeira grande missão na história: enfrentar o Fluminense. Na noite desta quarta-feira (15), no estádio Barretão, na cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, as equipes se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

A Copa do Brasil 2017 começa com um modelo diferente dos anos anteriores: a primeira e segunda fase são eliminatórias em jogo único - o empate favorece o visitante. Apesar do Fluminense ter a vantagem do empate, jogará contra um adversário que não sabe o que é perder em casa desde 23 de agosto de 2015.

Quem avançar deste confronto vai enfrentar, na segunda fase da Copa do Brasil, o vencedor da partida entre Sinop-MT e Salgueiro-PE, que se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Mato Grosso. Os pernambucanos tem a vantagem do empate.

Fluminense prega respeito ao adversário e Abel Braga utilizará força máxima

Líder do Grupo C da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, o Fluminense tenta manter a boa fase na Copa do Brasil. Apesar do favoritismo e a vantagem do empate em mãos pelo regulamento, o discurso do time na chegada em Natal, nesta terça-feira (14), foi de respeito ao adversário.

"Nós vamos encontrar dificuldades porque o regulamento é diferente. Preferia o anterior, quando a gente podia até perder o primeiro jogo que tinha a recuperação em casa. Respeitamos o Globo e sabemos que eles pensam na classificação assim como a gente. Portanto, vamos a campo pensando em dar o nosso melhor e evitar qualquer tipo de surpresa", disse o técnico Abel Braga.

O Globo não perde em casa há um ano e meio e, apesar da vantagem do empate, o histórico do time jogando no Barretão preocupa o treinador do Fluminense, que lembrou da boa campanha do time no Campeonato Potiguar e que venceram o América-RN.

"A partida se tornou mais complicada. Teremos a vantagem do empate, mas esse time do Globo venceu o América-RN recentemente", lembrou o treinador.

Apesar de ter a vantagem do empate, o Fluminense precisa tomar cuidado, pois o novo regulamento da Copa do Brasil colocou a primeira e segunda fase como eliminatórias em jogo único. Ciente disso tudo, o meia Gustavo Scarpa manteve o discurso de respeitar o adversário, mas que o Tricolor vai jogar para vencer.

"Estamos preparados para o jogo. Sabemos que é um formato novo, só que vamos lutar para vencer mesmo tendo a vantagem do empate", disse o camisa 10 no desembarque.

O Fluminense terá alguns desfalques para a partida. O meia Marquinho virou baixa de última hora ao sentir dores musculares na coxa esquerda - os exames não apontaram nada grave. O meia se junta ao goleiro Diego Cavalieri que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo e ao zagueiro Renato Chaves que está com edema no joelho direito. Por outro lado, o atacante Pedro já foi liberado pelo departamento médico e foi relacionado.

Globo conta com bom retrospecto em casa e novo regulamento da Copa do Brasil para tentar fazer história

Não vai ser fácil, principalmente se for comparar os elencos e histórias dos dois clubes. Porém, futebol é jogado dentro de quatro linhas e em 90 minutos tudo pode acontecer. É com isso que o modesto Globo conta para tentar derrubar o Fluminense. Com base nisso, o técnico Luizinho Lopes quer surpreender e deu a entender que o time vai jogar no contra-ataque.

"Vamos atacar, mas sem nos expormos. O Fluminense também vai querer buscar o jogo e temos que encontrar o momento certo de construirmos o resultado, pois uma simples vitória garante a nossa classificação", disse.

O novo regulamento da Copa do Brasil diz que a primeira e segunda fase são eliminatórias em jogo único, o que aumenta o risco de zebra numa partida entre time grande contra pequeno. O Globo conta com isso e com o apoio do seu torcedor que vai lotar o estádio do Barretão, na pequena cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

Em seus domínios, o Globo não sabe o que é perder há 543 dias, quase dois anos. Neste tempo, foram 15 jogos, oito vitórias e sete empates. O bastante número de empates chama a atenção e todos sabem que o resultado com placar igual classifica o Fluminense. Mas, não perder para o Tricolor das Laranjeiras também seria um grande feito.

O time base montado pelo técnico Luizinho Lopes tem como o principal destaque o lateral-esquerdo. Aos 36 anos, Renatinho Carioca é o artilheiro da equipe com cinco gols em seis rodadas do Campeonato Potiguar - quatro deles em cobranças de falta. Ele fez dois na vitória de 2 a 0 sobre o América-RN, resultado mais expressivo do time na temporada.