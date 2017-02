Clube novato, vice-líder do Potiguar e inspirado na Rede Globo: conheça o adversário do Flu

Foto: Divulgação/Globo FC

Você conhece o Globo Futebol Clube? Ao descobrir pensou que era o time da Rede Globo? Bom, chegou perto, mas errou. O Globo FC foi fundado no dia 18 de outubro de 2012 e oficializado pela Federação Norte-Rio Grandense de Futebol em 22 de março de 2013. É um clube bem novo, diferente do adversário desta quarta-feira (15), que é tradicional e centenário: o Fluminense.

O Globo FC foi fundado a partir da ideia do empresário Marconi Barretto. O mais curioso é que o empresário teve ideia de criar o clube para homenagear Roberto Marinho, o criador da Rede Globo de Televisão, por isso o nome. O clube leva as cores da Alemanha, outra homenagem, e fica em sua cidade natal, Ceará-Mirim.

Com apenas um ano de vida, foi campeão da segunda divisão do Campeonato Potiguar 2013. Foi campeão também da Copa FNF, primeiro turno do estadual 2014, o que lhe rendeu vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. A equipe também disputou a Copa do Nordeste 2015 e Série D 2014.

Homenagem à Roberto Marinho no nome e para Alemanha nas cores

Responsável pela fundação do clube, o empresário e atual presidente Marconi Barretto, deu o nome de Globo Futebol Clube em homenagem a Roberto Marinho, fundador da Rede Globo de Televisão. Além da homenagem no nome pela admiração a Roberto Marinho, o clube carrega as cores da Alemanha e o mascote é uma águia.

Conheça o Barretão, a casa do Globo FC

O clube é proprietário do estádio Manoel Dantas Barreto, popularmente conhecido como 'Barretão'. Com capacidade para apenas 10 mil pessoas, o acanhado estádio foi construído em sete meses e tem sido um verdadeiro caldeirão. O complexo esportivo do Globo foi construído na cidade de Ceará-Mirim, a 30 quilômetros de Natal, às margens da BR-406. O local ainda abriga o CT com cinco campos de futebol.

O Globo FC carrega uma invencibilidade de 543 dias jogando em seus domínios - completados nesta quarta (15) quando enfrentará o Fluminense às 21h45 (de Brasília). Neste período de um ano e meio sem saber o que é perder em casa, foram 15 jogos com oito vitórias e sete empates. A última derrota foi para o Colo Colo-BA, no dia 23 de agosto de 2015, por 2 a 1, em jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Renatinho Carioca, lateral artilheiro e dono da bola parada

O time do Globo tem jogadores com nomes que lembram craques antigos do futebol nacional, casos Luizão e Romarinho. Mas o destaque mesmo do time vem da lateral-esquerda: Renatinho Carioca.

Aos 36 anos, o jogador tem se destacado fazendo gols, principalmente de bola parada - foram quatro de falta dos cinco que marcou no Campeonato Potiguar neste ano. Em 2016, foi eleito o melhor lateral-esquerdo do estadual pelo Globo.