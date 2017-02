Scarpa marca golaço do meio campo, Flu goleia Globo-RN e se classifica na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, disputado no estádio Manoel Barretto, em Ceara-Mirim (RN).

Sete gols, sendo um deles antes do meio campo. Ingredientes não faltaram para a classificação do Fluminense na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (15), o Tricolor jogou bem novamente, confirmou o favoritismo e goleou o Globo-RN por 5 a 2, no Barrettão. Lucas, Henrique Dourado (duas vezes), Wellington e Gustavo Scarpa marcaram para os visitantes, enquanto Dênis e Gláucio descontaram.

A goleada confirma a boa fase do Fluminense, que chega a sua sexta vitória em sete jogos realizados na temporada. Além disso, Henrique Dourado é outro que vive bom momento – o Ceifador ampliou a artilharia da equipe no ano com seis gols.

O Fluminense agora aguardará o vencedor do confronto entre Sinop e Salgueiro, que acontece nesta quinta-feira (16), para saber quem enfrentará na próxima fase. O Tricolor volta a campo neste sábado (18), quando enfrenta o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

Lucas e Dourado vão bem, Flu abre 3 a 0 e Globo diminui no fim

O Fluminense deu a entender desde do início que confirmaria seu amplo favoritismo diante do Globo. Logo no começo, Scarpa assustou o goleiro Rafael em chute de fora da área. Com mais posse de bola, o Tricolor envolvia o time potiguar e, assim, aos cinco minutos, abriu o placar. Wellington fez boa jogada pelo meio e tocou para Lucas, que livre, fez seu primeiro gol na temporada.

Depois disso, entretanto, o time do Globo não se abateu e foi em busca de empate. Inferior tecnicamente, fato que sobrava ao Flu, os mandantes mostravam disposição. E foi através disso que a equipe de Natal quase empatou. Aos 15, Renatinho Carioca chutou de muito longe e por pouco não marcou um golaço. Minutos depois, foi a vez de Luisão quase empatar para o Globo.

A pressão da equipe potiguar, porém, diminuiu. O que deu espaço para o Fluminense chegar ao ataque e ampliar. Aos 22, Lucas chutou forte e no rebote do goleiro, Henrique Dourado, sem marcação, fez o seu quinto gol na temporada. Depois disso, o Globo novamente acordou e ensaiou uma pressão, mas os mandantes pararam em Júlio César, que, aos 30, teve que ser substituto por Marcos Felipe.

Aos 32, o Fluminense marcou novamente com Henrique Dourado. Wellington tocou para Lucas, que deixou o camisa 9 na boa para marcar o terceiro do Tricolor. Mesmo com enorme vantagem, o time carioca não diminuiu o ritmo. Minutos depois, Lucas foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. O equatoriano Sornoza teve a chance de marcar o seu primeiro gol pelo Flu, mas cobrou mal e mandou a bola no travessão. Já com 3 a 0 no placar e cansado, o Tricolor tirou o pé, fato que fez o Globo diminuir o placar. Aos 40, Dênis recebeu cruzamento da direita e tocou de peito para o gol.

Scarpa marca gol antológico, e Flu confirma classificação

Globo e Fluminense voltaram com apetite do intervalo. Logo nos primeiros minutos, Douglas e Dênis, um de cada lado, levaram perigo. Mas coube a Wellington balançar as redes pela primeira vez na etapa final. O camisa 11 trocou passes com Léo e marcou o quarto gol do Tricolor. Já sem chances, o Globo chegava ao ataque periodicamente, mas não assustava a meta de Marcos Felipe.

O Fluminense, por sua vez, queria mais. E conseguiu isso com maestria. Aos 18, Scarpa viu o goleiro adiantado e, antes do meio campo, arriscou e marcou um golaço, arrancando aplausos da torcida adversária. Em contraste com o bom momento do Flu, havia Sornoza, que depois de perder pênalti, aos 21, mais uma vez, desperdiçou outra grande oportunidade de gol.

Já sem ambições, o Globo chegou ao ataque e achou o seu terceiro e último gol. Após cruzamento, Romarinho escorou e Gláucio diminuiu para a equipe potiguar. Com o jogo decidido, o Fluminense não forçava e apenas administrava o resultado. O Globo, por sua vez, ia ao ataque, mas em vão.