Após golaço, Gustavo Scarpa admite ter visto goleiro adiantado outras vezes

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Após golear o Globo-RN por 5-2 na partida de estreia da Copa do Brasil, o treinador do Fluminense, Abel Braga, concedeu entrevista coletiva. O treinador ressaltou a necessidade de se manter o padrão de jogo imposto nas últimas partidas. Além de Abel, Gustavo Scarpa e Henrique Dourado também comentaram as suas respectivas atuações.

Em rápida coletiva após o jogo, Abel foi direto ao ponto em suas palavras e deixou claro a sua vontade de evitar as falhas defensivas e de manter zerado o número de gols sofridos no Cariocão. "Não temos sofrido gols e temos que permanecer assim", afirmou o treinador que aparentou estar feliz com a vitória

Tendo marcado 6 gols em 7 jogos, Henrique Dourado vem, dia após dia, caindo nas graças da torcida tricolor que vê no atacante a principal referência ofensiva. O atacante falou na saída do gramado e deu destaque ao grupo. "Ressalto a força do nosso grupo hoje, não só eu, mas outros atletas também fizeram gols e isso é o mais importante. A nossa equipe seguindo caminho das vitórias", afirmou.

O destaque da noite, no entanto, foi o golaço marcado por Gustavo Scarpa. O meia - que não vinha fazendo uma boa partida - acertou um petardo de antes do meio-campo e viu a bola cair com delicadeza na rede do Globo. Scarpa comentou o gol: "Estou muito feliz, foi um golaço! Importante demais. Eu estava vendo o goleiro já tinha um tempo e nessa aí eu tive que aproveitar a oportunidade", completou.

O Fluminense retorna à campo no sábado (17) quando enfrenta o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Já pela Copa do Brasil, o tricolor aguarda o vencedor da partida entre Sinop-MT e Salgueiro-PE que se enfrentam amanhã às 21:30.