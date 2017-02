Substituído após choque com Lucas, Júlio César não preocupa Departamento Médico

Foto: Nelson Perez/FluminenseFC

Na vitória por 5-2 do Fluminense frente ao Globo-RN nesta quarta-feira (15), um lance preocupou a torcida tricolor. O choque do goleiro Júlio César com o lateral Lucas que acarretou na substituição do goleiro que, após avaliado, não precisará realizar exames para investigar um eventual problema.

A informação divulgada pelo clube afirma que o jogador fora examinado no vestiário pelos médicos do clube uma vez que alegou estar tonto após o choque. O goleiro foi imediatamente substituído por Marcos Felipe que sofreu os dois gols do time do Globo na partida.

Além de Júlio César e de Marcos Felipe, o Fluminense também conta com Diego Cavalieri em seu quadro de goleiros. Cavalieri, no entanto, está se recuperando de entorse no tornozelo direito sofrida no confronto contra o Vasco da Gama, após um choque com o zagueiro Rodrigo.

O Fluminense retorna à campo no sábado (17) quando enfrenta o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Já pela Copa do Brasil, o tricolor aguarda o vencedor da partida entre Sinop-MT e Salgueiro-PE que se enfrentam amanhã às 21:30.