Ingressos já estão a venda para Fluminense x Volta Redonda

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense iniciou na manhã dessa quarta-feira (15) a venda de ingressos para o jogo contra o Volta Redonda. A partida será realizada no sábado (18), às 16h30, em Moça Bonita. Invicto e com o primeiro lugar garantido no Grupo C, o Fluminense busca a quinta vitória consecutiva no Campeonato Carioca.

Fluminense e Volta Redonda fizeram um acordo e os sócios do Flu com planos Sócio Futebol e sócio do Fluminense que possuem Pacote Futebol terão seus descontos de 50% e 100%, porém, não haverá venda on-line especial de sócios e o ingresso não será carregado na carteira.

PREÇO DOS INGRESSOS:

Arquibancada: R$30 (inteira) / R$15 (meia-entrada)

PONTOS DE VENDA: (somente em dinheiro)

BANGU: Estádio Moça Bonita – Rua Sul Americana, 950

- Dias 15/02 a 17/02: 10h às 17h

- Dia 18/02, dia da partida: das 10h até o fim do primeiro tempo

LARANJEIRAS: Sede Fluminense – Rua Álvaro Chaves, 41

- Dias 15/02 a 17/02: 10h às 17h

- Dia 18/02, dia da partida: 10h às 13h

VILA ISABEL: Ingresso Fácil – Boulevard 28 de setembro, 44, sala 811

- Dias 15/02 a 17/02: 10h às 17h

- NÃO haverá venda no dia 18/02

BONSUCESSO: Clube do Bonsucesso – Avenida Teixeira de Castro, 54

- Dias 15/02 a 17/02: 10h às 17h

- NÃO haverá venda no dia 18/02

VENDA ON-LINE (não sócio)

Pelo site do Ingresso Fácil. As compras podem ser por meio de cartão de crédito ou débito.

VENDA PARA SÓCIOS

Após acordo com o Volta Redonda FC, os membros do programa Sócio Futebol e sócios do Fluminense que possuem Pacote Futebol, terão seus descontos de 50% e 100% aplicados no valor dos ingressos, de acordo com cada plano.



Devido a limitações tecnológicas, não haverá venda on-line para sócios e o ingresso não será carregado na carteira.



É necessário realizar a compra do ingresso com desconto de forma antecipada nas Laranjeiras, de acordo com os horários descritos no ponto de venda, e no dia da partida nas Laranjeiras, das 10h às 13h e no Estádio do Bangu, das 10h até o final do primeiro tempo.



É imprescindível apresentação da carteira e documento oficial com foto e não será permitida compra de terceiros, somente os sócios titulares.



Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail [email protected] ou do telefone (21) 2122-4080.

Meia-Entrada

Estudantes: possuem o benefício da meia-entrada estudantes de instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação, alunos dos cursos supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. (Lei Estadual nº 2.519/1996). Para compra, retirada e acesso ao estádio, DEVE-SE apresentar os seguintes documentos:

- Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada, juntamente a um dos documentos, listados abaixo, que comprovam o direito ao benefício da meia-entrada.

- Declaração escolar referente ao ano letivo vigente, carimbada e assinada pela instituição de ensino;

- Carteirinha escolar com foto e dentro do prazo de validade referente ao ano letivo, carimbada pela instituição de ensino;

- Comprovante de matrícula referente ao ano letivo vigente, carimbado e assinado pela instituição de ensino;

- Declaração escolar emitida eletronicamente pelo site oficial da instituição de ensino, desde que este documento seja carimbado e assinado pela instituição de ensino.

ATENÇÃO: Não serão aceitos documentos estudantis que não estejam relacionados acima.

Jovens de 12 a 21 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3364/2000).

Adultos de 60 a 64 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei Federal 10.741/2003).

Professores da rede pública municipal de ensino do RJ: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente e a da carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3424/02).

OBS.: NÃO serão aceitos para comprovação de escolaridade os seguintes documentos: Boleto de Pagamento da Instituição de Ensino.