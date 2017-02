Gustavo Scarpa sonha com Puskás e revela que ficha ainda não caiu: "Inesquecível"

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Após golear o Globo-RN por 5 a 2, na noite desta quarta-feira (15), o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (16). Além da boa atuação do time e a vitória tranquila, o jogo ficou marcado pelo golaço de Gustavo Scarpa, que acertou um chute de 59 metros e marcou o gol que Pelé não fez.

"Já tinha observado e, antes do jogo, o Abel mostrou um vídeo que o goleiro jogava adiantado. Em duas oportunidades, pensei em fazer. Mas os caras não deram espaço. A primeira brecha que deram, fui feliz e fiz um belo gol", disse o camisa 10.

O Fluminense enalteceu o feito do camisa 10 através das redes sociais, chegando a mencionar a Fifa para lembrar do gol de Gustavo Scarpa na lista dos dez finalistas do Prêmio Puskás, que premia o gol mais bonito do ano. A entidade respondeu afirmando que o gol foi impressionante.

"Eu vi, pelo Twitter. Querendo ou não, fico ansioso. É um momento marcante para mim. Estou feliz. Espero sim ser indicado ao prêmio (Puskás). É uma conquista fazer um gol de trás do meio de campo. Continuo focado aqui no Fluminense", disse Gustavo Scarpa.

Por sua vez, diferente do que o clube e os torcedores estão fazendo nas redes sociais, Gustavo Scarpa diz que não vai se autopromover. Entretanto, o camisa 10 do Fluminense revelou que sonha em participar do prêmio da Fifa e estar perto das grandes estrelas do futebol mundial.

"Não vou me autopromover. Deixo para a galera. Tem bastante tempo até a indicação dos 10 finalistas. Estou tranquilo e feliz pelo gol que fiz. Foi difícil dormir, na verdade, já vi o vídeo do gol várias vezes, uns com narração outros, não. Acaba pensando, sim. É um sonho encontrar esses jogadores (Messi e Criatiano Ronaldo). Estou tranquilo. Se for para acontecer, acontecerá. Espero que aconteça", contou.

Por fim, numa noite onde Fluminense e Botafogo entraram em campo por competições diferentes, a coincidência entre os dois ficou por conta dos golaços. Se Gustavo Scarpa marcou um gol antológico do meio-campo, Rodrigo Pimpão decidiu para o alvinegro com um de bicicleta. Mas e aí, qual foi o mais bonito?

"O gol dele foi bonito, nunca fiz um de bicicleta. Ele ajudou o Botafogo. Mas o meu foi mais bonito (risos)", opinou o camisa 10 do Fluminense.

Confira a entrevista no desembarque na íntegra:

Noite após o gol

"Mal dormi, dei uma cochilada, umas duas horinhas ou três. Mas, para mim, a noite foi inesquecível. A chuteira, sem dúvida, ficará guardada."

Recado do Abel sobre o goleiro adiantado

"Já tinha observado e, antes do jogo, o Abel mostrou um vídeo que o goleiro jogava adiantado. Em duas oportunidades, pensei em fazer. Mas os caras não deram espaço. A primeira brecha que deram, fui feliz e fiz um belo gol."

Fifa

"Eu vi, pelo Twitter. Querendo ou não, fico ansioso. É um momento marcante para mim. Estou feliz. Espero sim ser indicado ao prêmio. É uma conquista fazer um gol de trás do meio-campo. Continuo focado aqui no Fluminense."

Ficha já caiu?

"Não caiu a ficha, quando ela começa a cair acontece outra grande coisa na minha vida, como a Seleção e esse gol. Estou feliz. Não me acomodo com as coisas, estou no caminho certo. Espero desempenhar um bom futebol para conquistar mais coisas."

Abel Braga

"A desconfiança dele era compreensível. A gente terminou o Brasileiro com 10 jogos sem vencer. Então, a torcida ficou desconfiada. A gente fez bons jogos e tem noção de que não conquistou nada ainda. De nada vale fazer bela campanha na Taça Guanabara e não ganhar o Carioca. Ninguém vai lembrar da Taça Guanabara. Espero que, com a ajuda do Abel, a gente possa fazer um belo ano."

Reservas contra o Volta Redonda

"Ele tinha dito que, se a gente conseguisse a vaga de primeiro lugar, iria poupar. A gente agradece. Uma folguinha ajuda, especialmente quem mora longe e não tem a família por perto. Quem jogar, vai dar conta do recado."

Treinos de finalização

"Quem acompanha o dia a dia, sabe o quanto em treino as finalizações a longa distância. Esse chute de trás do meio campo faço todos os dias. Sempre procuro me aprimorar. Tudo o que aconteceu não é obra do acaso, é fruto do meu trabalho."

Fica até o fim do ano?

"É difícil responder. Eu não sei nem o que vai ser amanhã da minha vida. O reconhecimento e a especulação são sinais de que o trabalho é bem feito. Isso acontece. Tem de pensar no hoje. Tenho contrato até 2019."

Contrato

"Ainda não foi renovado. Tinha um acerto com o Flu, que acabou atrasando com o que aconteceu na Chapecoense. Pai do meu empresário estava no voo. A gente acabou deixando de lado. Presidente anterior falou que ia renovar, mas não foi. Fico chateado. A valorização será boa a mim e ao clube. Eles fizeram uma oferta, eu fiz uma contraproposta. Ninguém pode falar que isso vai me atrapalhar pois faz 3 meses e continuo atuando bem."

Gol do Pimpão

"O gol dele foi bonito, nunca fiz um de bicicleta. Ele ajuda o Botafogo. Mas o meu foi mais bonito (risos)."

O que fez para comemorar o gol?

"Toco meus louvores, os rocks antigos. Eu gosto, mas o pessoal não gosta."

Arremetida do voo

"Eu sou de boa. É difícil falar desse assunto devido ao o que aconteceu com a Chapecoense. Não tem o que fazer. Estava ouvindo meu som, não penso nisso, nessas tremidas do avião."