Fluminense se manifesta contra torcida única em clássicos no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução

Após uma semana do clássico entre Botafogo e Flamengo que terninou em tragédia, com uma pessoa morta e oito feridas, na tarde desta sexta-feira (17), em decisão judicial, foi-se determinado que os clássicos do Rio de Janeiro contarão com torcida única. Apenas torcedores do time mandante poderão comparecer ao estádio. A decisão se assemelha ao que acontece em São Paulo e ao que já aconteceu em Minas Gerais.

Em nota, o Fluminense se manifestou contra tal decisão. Confira, na íntegra abaixo.

"O Fluminense Football Club é contra a decisão da Justiça que determina torcida única em clássicos do Rio de Janeiro. A instituição sempre tratou os seus rivais como adversários, jamais como inimigos, e lamenta o fato de o show protagonizado nas arquibancadas estar cada vez mais comprometido. A torcida tricolor já proporcionou lindas festas ao longo dos últimos anos e elas ficam ainda melhores quando há coirmãos ao lado. Esperamos que a medida não seja definitiva e que o bom senso prevaleça, pois quem sai perdendo nessa situação é o verdadeiro torcedor.

Comunicação Institucional FFC."

Há duas semanas, o Flu também protagonizou um caso terrível de violência. Pedro Scudieri, torcedor de 24 anos, foi agredido brutalmente nos arredores do Maracanã após desembarcar de uma caravana que voltava de Xerém, para acompanhar a partida contra a Portuguesa. O estudante de economia da UFRJ segue internado em estado grave.