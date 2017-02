Com time reserva, Fluminense bate Volta Redonda e continua 100% na Taça Guanabara

INCIDENCIAS: 5ª rodada da Taça Guanabara, partida realizada no estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ).

Com o time todo de reservas, o Fluminense sobrou contra o Volta Redonda e venceu por 3 a 0, na tarde deste sábado (18), em Moça Bonita. Todos os gols saíram no primeiro tempo - dois de Richarlison e um de Reginaldo. Com a vitória, o Tricolor avança para a semifinal da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento e sem ser vazado.

O Fluminense dominou o primeiro tempo e marcou três gols em menos de 35 minutos pela terceira vez seguida no ano. Na etapa final, o Volta Redonda criou mais chances, mas o goleiro Marcos Felipe brilhou e pegou até pênalti, garantindo que o Flu avançasse para a semifinal sem saber o que é sofrer gols.

Agora, o Fluminense aguarda o adversário da semifinal, que será decidido amanhã no duelo entre Flamengo e Madureira, às 17h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. Com 15 pontos, o Tricolor lidera o Grupo C da Taça Guanabara e, por enquanto, tem a melhor campanha do Campeonato Carioca.

Reservas do Fluminense dominam primeiro tempo e Richarlison marca dois gols

Mesmo atuando com o time todo de reservas, o Fluminense dominou o primeiro tempo desde o início da partida. Com mais vontade, organização tática e muita movimentação, a garotada tricolor mostrou que nem mesmo o forte calor de Bangu é capaz de superá-los.

Por outro lado, o Volta Redonda não conseguia acompanhar o ritmo do Fluminense, que abriu o placar aos 13 minutos quando Richarlison recebeu na entrada da área, driblou o marcador e finalizou de canhota no canto.

Após a parada técnica, o Fluminense melhorou no jogo. Wendel quase ampliou o placar aos 24 minutos com chute da intermediária, mas o goleiro Douglas Borges salvou o Voltaço. Porém, aos 31, o goleiro não conseguiu salvar a cabeçada de Reginaldo após cobrança de escanteio de Marquinho. Pouco depois, aos 33, em mais uma bola aérea, novamente a defesa do Volta Redonda vacilou e Richarlison aproveitou para marcar o terceiro.

Marcos Felipe pega pênalti, Flu segue 100% e sem sofrer gols na Taça Guanabara

Com o resultado já garantido, o Fluminense diminuiu o ritmo na etapa final. A melhor chance da equipe tricolor surgiu aos 15 minutos, quando Maranhão foi lançado e entrou livre na área, mas o goleiro Douglas Borges salvou o Voltaço.

Por outro lado, o Fluminense deu mais espaços para o Volta Redonda. A primeira boa chance surgiu aos 14 minutos em finalização de fora do ex-tricolor Higor Leite e, por pouco, o goleiro Marcos Felipe não engoliu um frango daqueles.

Embora o jovem goleiro tenha quase falhado, por outro lado ele se redimiu minutos depois. Aos 31, Marcos Felipe ficou de frente com Caio Cézar e fez a primeira grande defesa. Mas não parou aí, pois aos 33 defendeu pênalti cobrado por Diego Souza. No fim, aos 43, Higor Leite recebeu nas costas da marcação, ficou de frente para o gol, mas parou no goleiro tricolor.