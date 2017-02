Incêndio atinge mata próxima ao CT do Fluminense

Google Plus

(Foto: Arquivo Pessoal/Tatyane Malta)

Um grande incêndio, na noite deste domingo (19), atingiu a área de mata atrás do Shopping Metropolitano, bem próxima ao CT do Fluminense. Não há informações sobre a causa do fogo.

Responsável pela construção, Pedro Antônio informou que não há riscos do fogo atingir o CT. “Tem área limpa ao redor”, disse.

Os bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram chamados às 21h20 e conseguiram conter o fogo de forma rápida.

O incêndio foi noticiado por meio de seguidores do twitter da Lei Seca. Às 22h, o fogo já havia sido contido.

A equipe Tricolor se reapresenta no CT Pedro Antonio na tarde desta segunda-feira (20).