Scarpa confirma que renovação com Flu está bem encaminhada: "Só falta assinar"

(Foto: Diego Luz/VAVEL)

Dia de novidades para o Fluminense. Nesta segunda-feira (20), o clube convocou coletiva para anunciar a Under Armour como nova fornecedora de material esportivo. No entanto, também chamou atenção a placa comemorativa entregue a Gustavo Scarpa, em homenagem ao gol marcado contra o Globo-RN, na Copa do Brasil. Destaque da equipe, o meia sofre assédio de clubes brasileiros, mas revelou que sua renovação de contrato com o Tricolor está bem encaminhada.

"Está bem encaminhada, a gente chegou a um acordo. Agora tem de esperar a parte burocrática do negócio. Vai ser bom para o Fluminense e para mim. Fico feliz com a renovação. É mérito de um trabalho, de muita dedicação. Só falta assinar, praticamente", disse Scarpa.

Sobre a homenagem, Gustavo Scarpa admitiu surpresa. O camisa 10 foi convidado para o evento, mas não sabia que receberia a placa diretamente das mãos do presidente Pedro Abad. O meia comentou sobre a lembrança e garantiu que sempre guardará este dia na memória.

"Estou muito feliz em receber essa placa. Foi um gol que quis fazer desde criança. Quem acompanha os treinos sabe que sempre fico treinando este tipo de chute e tive a felicidade de acertar. Vai ficar marcado esse dia para mim", declarou.