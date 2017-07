Under Armour no Flu: veja os uniformes de outros clubes patrocinados pela fornecedora

Clubes que a Under Armour patrocina

Falta pouco para torcida do Fluminense de roupa nova. Agora vestindo Under Armour, que assumiu o posto após o rompimento com a Dry World, os novos desenhos serão divulgados em evento realizado na noite desta sexta-feira (21), data do aniversário do clube, no Salão Nobre das Laranjeiras. Serão apresentados os uniformes 1 e 2, além dos equipamentos de goleiro e comissão técnica.

+ Fluminense anuncia Under Armour como nova fornecedora de material esportivo

O Fluminense será a 15ª equipe patrocinada pela Under Armour no futebol, sendo a segunda no Brasil - também tem acordo com o São Paulo. Para aliviar um pouco da ansiedade dos torcedores, a VAVEL Brasil preparou uma galeria com os uniformes dos outros patrocinados pela empresa americana. Confira abaixo!

• São Paulo



• Tottenham Hotspur



• Aston Villa



• Southampton



• Az Alkmaar



• Colo-Colo



• Toluca



• Cruz Azul



• New York Cosmos



• St.Pauli



• Omiya Ardija



• Gor Mahia