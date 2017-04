Resultado Goiás x Fluminense na Copa do Brasil 2017 (2-1)

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pela quarta fase da Copa do Brasil 2017. Disputada no estádio Serra Dourada (GO).

Encerramos por aqui a transmissão. Agradecemos pela sua audiência, continue acompanhando tudo da Copa do Brasil pela VAVEL BRASIL. Tenham todos uma boa noite!

A segunda partida entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (19), no estádio do Maracanã, às 21h45. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil!

Com reação nos minutos finais, o Goiás conquista uma vitória importante em casa pelo placar de 2 a 1 contra o Fluminense no jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil.

50' TERMINA O JOGO!

48' A bola sobra para Henrique dentro da área, o zagueiro tenta cruzar e isola a bola pela linha de fundo.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos.

45' Ao se atrapalhar no lance de ataque o jogador fez falta dura em Wellington Silva, por isso recebeu o segundo cartão amarelo, causando sua expulsão na partida.

45' EXPULSO CARLOS EDUARDO!

42' Ótima cobrança do centroavante. Goleiro de um lado e bola para o outro, em menos de cinco minutos o Goiás vira a partida contra o Fluminense.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO GOIÁS! LÉO GAMALHO VIRA O JOGO!

40' Aylon é derrubado por Renato Chaves dentro da área, o árbitro marcou o pênalti.

40' PÊNALTI PARA O GOIÁS!

38' Um lindo gol para empatar a partida. De muito longe o meia arriscou e contou com a infelicidade do goleiro Júlio César.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO GOIÁS! JEAN CARLOS!

37' Bom cruzamento de Lucas pela direita, Thiago Rangel se antecipa e soca para a frente.

34' Após recuperação de Wellington Silva, a bola sobra para Pedro que se enrola desperdiça um bom contra-ataque.

31' Terceira e última substituição no Goiás: sai Bolt entra Jean Carlos.

30' Cartão amarelo para Bolt por falta em Wellington Silva.

27' Léo Gamalho cabeceia em cima da zaga, escanteio para o Goiás.

25' Cartão amarelo para Henrique por falta em Aylon na entrada da grande área.

23' Goiás sai jogando mal e cede escanteio para o Fluminense.

21' Até aqui uma etapa sem grandes chances de gol para as duas equipes.

19' Cartão amarelo para Renato Chaves por falta em Aylon.

18' Cartão amarelo para Michael por parar o contra ataque.

16' Terceira e última substituição no Fluminense: sai Marcos Júnior para a entrada de Marquinhos Calazans

1616' Substituição no Goiás: sai Jefferson para a entrada de Aylon.

15' Tiago Luís levanta na área para Patrick, o volante cabeceia em cima de Júlio César.

14' Cartão amarelo para Carlos Eduardo por falta em Marcos Júnior.

11' Tiago Luís cobra mal.

10' Falta de Lucas em Michael. Perigo para o Goiás!

9' Léo Gamalho tenta o chute de fora da área e isola. Até aqui só o time goiano ataca.

7' NÃO VALEU! Na bola enfiada de Bolt, o atacante Michael recebeu em impedimento e empurrou para o fundo da rede. Árbitro anulou o gol ilegal.

6' Henrique tenta a cobrança direta e chuta para muito longe.

5' Cartão amarelo para Patrick por falta em Wellington Silva.

2' Lucas tenta de carrinho recuperar a bola e Carlos Eduardo deixa a perna na canela do jogador. O jogo é quente no Serra Dourada.

1' No vacilo de Orejuela, Carlos Eduardo avança e chuta de fora da área sem perigo para o gol de Júlio César.

0' Substituição no Goiás. Sai Hélder entra Michael.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Em primeiro tempo movimentado, o Fluminense teve mais posse de bola e marcou o gol da partida. Perdendo o jogo, o Goiás passou a sair mais e próximo ao fim da etapa se beneficiou com a expulsão do goleiro Diego Cavalieri pelo tricolor.

50' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Até aqui Goiás 0x1 Fluminense.

49' Jogada perigosa do Goiás. Cabeçada de Léo Gamalho no cruzamento pela direita, a bola resvalou na defesa e saiu pelo lado.

49' Marcado jogo perigoso de Henrique. Zagueiro levantou o pé demais na disputa da jogada.

48' Cartão amarelo para Pedro por falta em Bolt.

47' Goiás tenta pressionar para empatar a partida.

45' Mais cinco minutos de acréscimos.

44' Cobrança de Tiago Luís na barreira. No rebote o atacante isola a finalização.

43' Falta perigosa para o Goiás!

41' Segunda substituição no Fluminense: Sai Sornoza para a entrada de Júlio César.

40' Na chegada ao ataque do Goiás, Carlos Eduardo avança para área, tenta driblar Diego Cavalieri e o goleiro faz falta fora da área.

40' EXPULSO DIEGO CAVALIERI!

38' Wendel erra o passe no campo de defesa. Henrique conserta desarmando Léo Gamalho. O jogador iria ficar cara a cara para o gol.

36' Após o erro de passe de Lucas na direita, Marcos Júnior afasta a bola evitando um contra ataque da equipe goiana.

34' Falta de Jefferson em Wellington Silva

30' Marcos Júnior recebe livre pela esquerda, entra ná área, ao tentar driblar o jogador sofre o contato mas o árbitro manda seguir.

29' Fluminense diminui o ritmo e o Goiás passa a ter mais a posse da bola

28' Sornoza erra o lançamento e dá o contra-ataque para o Goiás.

27' Léo tenta jogada pela esquerda de ataque mas comete falta em Hélder.

22' Boa jogada do Goiás pela esquerda. Após o cruzamento, cabeçada para fora e sem perigo de Tiago Luís.

21' Tiago Luís finaliza de longe, a bola passa com perigo pelo lado direito do gol.

20' Até aqui o Fluminense possui o controle da posse de bola e dita o ritmo da partida. Mandante, o Goiás tenta encaixar um contra-ataque para levar perigo ao gol tricolor.

19' Falta de Renato Chaves em Léo Gamalho. Apesar de ter acontecido no meio campo, choque entre os dois jogadores foi duro. Jogo parado para atendimento.

18' No cruzamento para área o assistente marca impedimento de Renato Chaves.

17' Bonita jogada de Orejuela, o jogador avançava pelo meio e foi parado com falta pela marcação do time goiano.

15' Substiuição no Fluminense: Sai Henrique Dourado para a entrada de Pedro.

13' Henrique Dourado sente a parte posterior da coxa ao tentar arrancada e cai no gramado.

12' Impedimento marcado de Léo. O lateral iria avançar livre pela esquerda.

9' Wellington Silva avança pela direita, sai da marcação e serve para Marcos Júnior, dentro da área o atacante dominou e fuzilou para o fundo da rede.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! MARCOS JÚNIOR!

7' Léo cobra lateral para área, a bola sobra para Marcos Júnior e o atacante finaliza em cima da defesa.

6' Falta de Henrique Dourado no meio campo, jogo começa a ficar truncado.

4' Entrada duríssima de Hélder em Wendel. Lateral do Goiás recebe cartão amarelo.

2' Equipe tricolor começa o jogo em cima do adversário.

1' O Jogo já começa polêmico. Em falta cobrada, Henrique Dourado cai na área, pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

COMEÇA A PARTIDA! Rola a bola para Goiás x Fluminense.

Jogando como visitante, o Fluminense também está escalado: Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington Silva, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

O mandante Goiás vai a campo com: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Jefferson; Patrick, Bolt, Léo Sena e Tiago Luís; Carlos Eduardo e Léo Gamalho.

As equipes estão escaladas para a partida. A bola vai rolar logo mais!

Boa noite leitor que navega na VAVEL! Acompanhe agora Goiás x Fluminense ao vivo na Copa Libertadores da América. A transmissão terá início às 21h45 na VAVEL Brasil aqui.

Na noite desta quinta-feira (13), Goiás e Fluminense se enfrentam em partida válida pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Após encerrar a fase de classificação do Campeonato Goiano, o Goiás volta suas atenções exclusivamente à Copa do Brasil. O Flu, por sua vez, após eliminação no segundo turno do Carioca, tem atenção dividida entre a competição nacional, a Copa Sul-Americana e, ainda, a semifinal do Campeonato Carioca.

Após encerrar a fase de classificação do Campeonato Goiano, o Goiás volta sua atenção para a Copa do Brasil e recebe o Fluminense nesta quinta-feira (13), e, após período no Departamento Médico, Tiago Luís e Léo Gamalho estão de volta à equipe titular do Esmeraldino.

Artilheiro da equipe, Léo Gamalho teve uma fratura no pé direito em meados de março. No entanto, a lesão já não é mais problemas há algumas semanas. Tiago Luís, por sua vez, sofreu leve lesão muscular e volta sem maiores problemas ao técnico Sílvio Criciúma.

Goiás x Fluminense ao vivo

Além disso, o comandante esmeraldino deve escalar a equipe com mais uma novidade no Goiás x Fluminense ao vivo hoje: o lateral direito Tony. Para isso, o jogador recém contratado precisa ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o fim da véspera da partida.

Com o regulamento privilegiando os times que conseguem marcar gols fora de casa, esta será a estratégia traçada pela equipe de Abel Braga. E, Diego Cavalieri falou sobre a importância de fazer e não tomar gols.

"Sabemos da importância de termos um jogo perfeito taticamente, sem permitir que o nosso adversário controle as ações e nos assuste. Temos que conseguir um grande desempenho para neutralizarmos o rival e marcarmos gols”, declarou Diego Cavalieri.

Se ganharmos ou se conseguirmos gols vamos dar um passo muito importante para garantirmos a classificação no confronto de volta. Esse tem sido o segredo da Copa do Brasil nos últimos anos”, finalizou o goleiro.

"Companheiro de defasa, o zagueiro Henrique compartilha da mesma visão que Cavalieri: Copa do Brasil é uma competição diferente porque leva em consideração o gol marcado como visitante, assim como acontece na Copa Sul-Americana. Portanto, quando acontece de fazer a primeira partida fora de casa, como será o caso do Goiás, tenho convicção de que vamos conseguir dar um passo grande se marcarmos gols”, declarou o defensor.

No entanto, no meio campo tricolor, Abel Braga pode ter boas dores de cabeça. Após encontrar a dupla de volantes vista como ideal, composta por Douglas e Orejuela, o comandante tricolor agora vê Wendell como boa opção após encarar bem as oportunidades dadas na equipe profissional. Assim, Douglas e Wendell brigam por uma vaga como 2º volante. Para a partida contra o Goiás, no entanto, voltando de lesão, Douglas deve ser a opção de Abel Braga.

“A única característica parecida é dinâmica e finalização. Ambos finalizam bem de fora da área. Um é mais preparado e o outro mais ativo. O Douglas surpreendentemente pra idade, 20 anos, tem uma noção de espaço de campo muito grande. Tomara que o Wendel renove, é um jogador que não sente nada. Parece que está jogando como joga nos juniores”, declarou Abel Braga sobre a temática.