Chaves e Lucas criticam simulação de atacante do Goiás: "Nossa área parecia uma piscina para ele"

O Goiás venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), no Serra Dourada, no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. No entanto, a polêmica da partida ficou por conta de Aylon, que simulou o pênalti que deu a vitória para os mandantes. O lance revoltou os jogadores do Fluminense que deixaram o campo reclamando da atitude do atacante esmeraldino. Renato Chaves, o infrator em questão, foi o primeiro a repudiar de tal atitude.

"Somos honestos, todo mundo trabalha aqui. Ele (árbitro) faz o trabalho dele e a gente o nosso. Errado é o menino (Aylon) simular pênalti. Ele não está prejudicando a gente, está prejudicando a ele mesmo. Todo mundo aqui é honesto e está trabalhando. Vai colocar a perna na minha para tropeçar? O árbitro viu, mas o errado não é ele. Não foi pênalti", esbravejou em entrevista ao SporTV.

Outro que deixou o campo reclamando da simulação foi o lateral-direito Lucas, que estava próximo ao lance. Para o jogador, as simulações são mais uma dificuldade para os árbitros brasileiro, mas garantiu que o Fluminense brigará pela classificação no jogo de volta.

"Eu, lá dentro, não vi pênalti. O jogador dele, acho que era o Aylon, estava se jogando muito. É mais uma dificuldade que os árbitros tem pelo fato dos jogadores se jogarem muito no Brasil. Se tocou, não tem problema, mas não precisava se jogar daquela forma. Parecia que nossa área era uma piscina para ele. Mas, está em aberto e lá no Maracanã a gente vai buscar a classificação", declarou.

Com a vitória, o Goiás vai para o Rio de Janeiro com a vantagem do empate para se classificar. Já o Fluminense precisa do placar mínimo para ir às oitavas da Copa do Brasil. A volta está marcada para o próximo dia 19, às 21h45, no Maracanã.