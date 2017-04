Após derrota, Abel Braga promete troco no Maracanã: "Quarta-feira vai ser muito pior"

Foto: Nelson Perez / Fluminense

A virada do Goiás nos minutos finais, no Serra Dourada, nesta quinta-feira, mexeu com os ânimos do Fluminense. Torcedores já convocam pelas redes sociais para a partida da próxima quarta-feira com os dizeres: "Quarta-feira é guerra". O técnico Abel Braga embarcou neste espírito e mostrou confiança para a partida de volta, no Maracanã.

"Perdi em 90 minutos, faltam os outros 90. Eles sentiram aqui. Quarta-feira lá vai ser muito pior", disse na saída de campo.

Em entrevista coletiva, o treinador não quis se envolver em polêmica sobre a simulação do atacante Aylon, do Goiás, mas não deixou de lembrar que o próprio jogador assumiu que se atirou dentro da área.

"Se o jogador do Goiás falou que se atirou, não sou eu que vou comentar. Qual defesa o meu goleiro fez? Expectativa é a melhor possível para o segundo jogo. A chance de reverter em casa é grande. O Fluminense está vivo e vai mostrar isso na próxima quarta-feira", disse Abel.