Henrique Dourado sofre estiramento na coxa direita e vira desfalque no Fluminense

Foto: Divulgação / Fluminense FC

Na última quinta-feira (13), durante a partida contra o Goiás, no Serra Dourada, Henrique Dourado saiu de campo, ainda no primeiro tempo, sentindo muitas dores na coxa direita.

O atacante realizou um exame de ressonância, no último sábado (15), em que foi apontado um estiramento muscular de grau 1 na coxa direita.

A contusão é bem menos grave do que era esperado pelo Fluminense. Na saída de campo, o técnico Abel Braga chegou a demonstrar o medo em ser lesão de grau 2.

O atacante já iniciou tratamento em período integral na fisioterapia do CT Pedro Antonio para acelerar o retorno aos gramados. Porém, o clube não deu prazo de recuperação. Com isso, o camisa 9 dificilmente terá condições de estar em campo na partida de volta contra o Goiás, nesta quarta-feira (19), no Maracanã.