Após primeiro jogo polêmico, Fluminense recebe Goiás em busca da classificação na Copa do Brasil

Foto: Divulgação / Fluminense FC

Após muitas polêmicas no jogo de ida - como a expulsão do goleiro Diego Cavalieri e a marcação de um pênalti simulado -, o Fluminense recebe o Goiás no Maracanã, nesta quarta-feira (19), às 21h45, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

Para garantir a classificação para as oitavas de final, o Fluminense precisa de uma vitória simples em casa. Isto porque, o jogo de ida terminou em 2 a 1 para o alviverde. O técnico Abel Braga prometeu um time com 'alma' e pediu para a torcida comparecer em grande número.

Fluminense tem desfalques importantes e Abel Braga aposta em 'arma secreta'

Três peças importantes desfalcarão o Fluminense na partida desta quarta-feira (19). O goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Renato Chaves estão suspensos, já Henrique Dourado está com estiramento grau 1 na coxa direita e não terá condições de jogo.

Para Abel, os desfalques não serão um problema para a equipe. "O grande problema na vida é só a morte. Nós trabalhamos e vivemos em cima de um grupo. Tivemos vários jogos sem o Scarpa, alguns jogos sem o Douglas, outros sem o Lucas, nós não vivemos esse ciclo de preocupação", declarou em entrevista coletiva.

Abel não confirmou qual será o time titular que irá a campo, porém, Richarlison, que ficou de fora do jogo de ida por edema na coxa direita, deve voltar a equipe titular.

Foto: Nelson Perez / Fluminense FC

Além de Richarlison, o treinador preparou uma 'arma secreta' para a partida contra o Goiás. O atacante Felipe, do time sub-20 do Fluminense, encantou o treinador no treino fechado de segunda-feira e será relacionado para a partida. "Vocês não assistiram ao treinamento, mas teve um menino que treinou aqui hoje, que fez nove gols em seis jogos. Primeira vez que ele treinou aqui, acho que a única. Me chamou a atenção".

O Fluminense deve ir a campo com: Júlio César; Lucas, Henrique, Nogueira e Léo; Douglas, Orejuela e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Pedro.

Tony é regularizado e pode estrear pelo Goiás nesta partida

Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Goiás precisa de apenas do empate, já que venceu a primeira partida por 2 a 1, no Serra Dourada, com gols de Jean Carlos e Léo Gamalho.

O técnico do Goiás, Sílvio Criciúma, terá um reforço para a partida de volta contra o Fluminense, no Maracanã: o lateral-direito Tony. Cotado para começar o jogo de ida, o lateral-direito não foi regularizado a tempo e não pôde entrar em campo. Agora, Tony assume a posição e enfim estreia pelo alviverde.

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.

Dois desfalques estão confirmados no lado esmeraldino. O volante Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Carlos Eduardo, que foi expulso na partida de ida e cumpre o gancho neste confronto.

O goleiro Marcelo Rangel acredita que, para passar de fase, é preciso que a equipe do Goiás mantenha a postura da partida de ida contra o Fluminense e também da vitória no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano. "Temos que manter a postura dos últimos dois jogos, com seriedade e comprometimento, a mesma intensidade e concentração. Vamos entrar ligados para não sermos surpreendidos no início do jogo, por jogar em casa, provavelmente eles virão para cima", comentou.

Mesmo com a vantagem do empate, o goleiro mantém a tranquilidade e nega pressão sobre a defesa. "Não depende só de mim, somos um grupo. Uma boa marcação não depende somente dos jogadores do sistema defensivo, ela começa lá com os atacantes. É importante estar compactado durante todo o jogo", declarou.