Um ano da conquista da Primeira Liga: quem continuou no Flu? O que mudou? Saiba mais

20 de abril. Há um ano, o Fluminense conquistava o título da Copa da Primeira Liga. A competição em sua primeira edição marcava a tentativa de uma nova alternativa de campeonato independente. Pioneiro, o Flu levou a taça diante do Atlético-PR, em partida realizada no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, com grande presença da torcida tricolor.



Um ano se passou, e muitas mudanças no Flu. Do presidente ao centro avante. A VAVEL Brasil faz uma análise das principais mudanças da equipe tricolor desde o título da Copa da Primeira Liga.



O Flu, comandado na época por Levir Culpi, tinha enfrentou a equipe paranaense com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Gum e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Osvaldo; Magno Alves. Destas, apenas cinco seguem no Tricolor Carioca. O capitão Fred, que, suspenso, não participou da final, também deixou o Flu. Ao lado dele, o volante Cícero, vendido ao São Paulo, são os destaques dos jogadores que deixaram a equipe tricolor.



Diego Cavalieri:

O goleiro segue sendo titular no Tricolor, agora comandada por Abel Braga. Com grande histórico de lesões durante tal intervalo de um ano, o camisa 12 desfalcou o Fluminense por diversos jogos, mas ainda é a primeira opção para defenter a meta Tricolor.





Henrique:

Agora fazendo dupla com Renato Chaves, Henrique assumiu a braçadeira de capitão do Fluminense e lidera o setor defensivo hoje composto por, além dos dois zagueiro, os laterais Lucas e Léo Pelé. Mesmo sofrendo nas bolas paradas, a equipe do Flu tem bons números quando se refere à defesa.



Gum:

O zagueiro, mais antigo do grupo no Tricolor Carioca, hoje sofre com lesão por estresse. No Flu desde 2009, Gum segue tendo relação de "amor e ódio" com a torcida tricolor. Se recuperando, Gum já recusou algumas propostas de clubes brasileiros e disputará vaga com Renato Chaves em sua volta aos gramados.



Gustavo Scarpa:

Hoje camisa 10, Scarpa se tornou a referência do Fluminense. Peça fundamental na equipe tricolor, o meio campo é tratado como ídolo pela torcida e sua ausência acarreta preocupação na montagem do time titular.



Osvaldo:

Reserva com Abel Braga, Osvaldo não vem ganhando muito espaço no time titular do Fluminense.



Do elenco do Flu de 2016, compunham o banco de reservas de Levir Culpi: Júlio César, Marlon, Edson, Higor Leite, Léo, Richarlison, Felipe Amorim, Douglas, Eduardo, Renato Chaves, Marcos Júnior e Nogueira. Destes, quatro jogadores atualmente são titulares incontestáveis na equipe de Abel Braga. Além disso, Júlio César, Marcos Júnior e Nogueira se tornaram peças de reposição fundamentais.



Júlio César:

Com as constantes lesões de Diego Cavalieri, Júlio César teve boas oportunidades de defenter o gol tricolor.



Léo:

Hoje, Léo é o lateral esquerdo de Abel Braga. Titular absoluto desde o início do ano, ao lado de seus companheiros de defesa, Léo vem realizando boas partidas sob o comando de Abel Braga.



Richarlison:

Vindo como uma "jóia" do América-MG, com a saída de Fred, Richarlison ganhou espaço no Flu e, hoje, tornou-se uma peça chave para o ataque do Tricolor, que possui o maior número de gols do Brasil ao lado do Atlético Paranaense.



Douglas:

O volante vive uma relação de amor eterno com a torcida. Importante para o meio campo tricolor, ao lado do equatoriano Orejuela, Douglas compõem a dupla de volantes titulares da equipe comandada por Abel Braga.



Renato Chaves:

Com as repetitivas lesões de Gum, Renato Chaves garantiu a titularidade no Flu. Atualmente compõe dupla de zaga com com Henrique, e, mesmo com as críticas forma a defesa de confiança de Abel Braga.





Marcos Júnior:

Autor do gol do título da Primeira Liga, Marcos Júnior segue sendo uma importânte peça de reposição para Abel Braga.