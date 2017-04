Fluminense quer manter rótulo de melhor ataque do Brasil na semifinal contra o Vasco

O ataque tem sido a principal arma do Fluminense nessa atual temporada. E para isso não se fez necessário contratar nomes badalados ou um centroavante de peso. Pelo contrário. O Tricolor recorreu à garotada de Xerém e tem colhido bons frutos até então. Ao todo, o time marcou 51 gols em 23 jogos oficiais* – números que dão ao Flu o posto de melhor ataque do país. Na semifinal contra o Vasco, o Tricolor busca manter a boa média, que chega a mais de dois gols por jogo.

A tarefa, porém, não será fácil. O Vasco vem embalado com o título da Taça Rio, além da boa fase de sua defesa, que não sabe o que é levar gols há quatro jogos ou desde o clássico contra o Flamengo. Fruto do bom trabalho de Milton Mendes, que comanda o Vasco há apenas um mês.

Para tentar furar o bloqueio vascaíno, o Fluminense terá que usar a velocidade do seu ataque. Wellington, Richarlison e Pedro, servidos pelo também veloz Sornoza, são as grandes apostas de Abel Braga para ir à decisão do Estadual. O camisa 70, aliás, é um dos artilheiros da equipe com sete gols, dois a mais que Henrique Dourado, que ficará fora pelos próximos jogos por conta de uma lesão.

Fluminense e Vasco fazem a semifinal do Campeonato Carioca neste sábado (22), às 19h, no Maracanã. O Tricolor tem a vantagem do empate. A VAVEL Brasil transmitirá o clássico em tempo real.

Números do Fluminense em 2017*

Competição Gols Jogos Campeonato Carioca 30 14 Primeira Liga 3 2 Copa do Brasil 16 6 Sul-Americana 2 1 Total 51 23