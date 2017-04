Confronto direto: Fluminense e Vasco para semifinal do Carioca

Arte VAVEL Brasil

Adversários de uma das semifinais do Campeonato Carioca de 2017, Fluminense e Vasco possuem particularidades e semelhanças que são evidenciadas, principalmente, pelo estilo de cada um de seus jogadores. Neste especial, analisaremos as duas equipes, posição por posição, jogador por jogador.

GOLEIROS

Logo de cara, na disputa pela camisa 1, temos o primeiro confronto interessante. De um lado o contestado Diego Cavalieri que não vive sua melhor fase com a camisa tricolor, tendo dividido a posição com Julio César. Já do outro, a soberania de Martín Silva, seguramente um dos melhores arqueiros no país.

O uruguaio, marcado pela sua segurança e por defesas surpreendentes, leva vantagem no duelo tendo em vista uma queda brusca no rendimento de seu oponente, que visa recuperar o ritmo das partidas após um início de ano complicado em virtude das lesões.

Foto: Divulgação/Vasco da Gama

LATERAL-DIREITA

Na lateral-direita também temos mais um confronto parelho. Vivendo bons momentos em seus respectivos clubes, Lucas e Gilberto se sobressaem na posição. No entanto, peça importante na criação das jogadas ofensivas do Fluminense, Lucas leva pequena vantagem sobre o rival, sendo um ponto a ser destacado.

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

ZAGUEIROS

Em uma possível análise conjunta, citaríamos facilmente a boa campanha tricolor no primeiro turno como motivo para coroar Henrique e Renato Chaves com a titularidade na nossa zaga. No entanto, devido a uma queda no rendimento de Renato na segunda parte do campeonato e também da constante rotatividade do elenco de Abel Braga, analisaremos individualmente os componentes centrais da zaga, levando em consideração seus feitos recentes para o time.

Peça importantíssima para o tão contestado sistema defensivo tricolor, Henrique vence facilmente o duelo com Rodrigo e terá ao seu lado Rafael Marques. O zagueiro vascaíno vive momento superior ao de Nogueira - titular na última partida do Fluminense contra o Goiás - e passa mais segurança ao sistema defensivo em comparação com o jovem de Xerém.

Fotos: Divulgação/Fluminense e Vasco

LATERAL-ESQUERDA

Fechando a zaga, mais um duelo um tanto quanto peculiar. Do lado tricolor, Léo é o dono da posição e peça importante para a marcação do time, no entanto, seu comportamento ofensivo deixa muito a desejar, principalmente no quesito cruzamento. Já pelo lado vascaíno, outro jovem jogador, Henrique, tem sido utilizado e até o momento, dado conta do recado. Temos então o primeiro empate.

Fotos: Divulgação/Fluminense e Vasco

VOLANTES

Logo na frente da zaga temos mais confrontos interessantes. O lado tricolor, composto por Orejuela e Wendel, ou até mesmo Douglas, tem sido muito elogiado pela capacidade de marcação e principalmente pela qualidade de saída de jogo e é um dos principais setores do clube no momento, tanto defensivo como ofensivamente.

Não seria injusto definir a dupla tricolor como os volantes definitivos no duelo de 11x11, mas com o futebol apresentado, o jovem vascaíno Douglas não pode ser deixado de fora e empata com Wendel, formando a dupla ao lado de Orejuela, que vence Jean no duelo.

Fotos: Divulgação/Fluminense e Vasco

MEIAS/PONTAS

Considerando o constante esquema de 4-3-3 do Fluminense contra o 4-5-1 de Milton Mendes, faremos algumas adaptações para colocar em análise igualitária Richarlison, Sornoza e Wellington Silva contra Nenê, Pikachu e Andrezinho.

Dos supracitados vascaínos, apenas Nenê faz frente aos adversários tricolores, sendo crucial para o Vasco por mais um ano. O camisa 10 é o responsável pela criação das jogadas e até mesmo dos gols da equipe da colina. Já do outro lado, Sornoza, também é peça fundamental no esquema de Abel Braga e, apesar dos pênaltis perdidos, segue sendo alvo do carinho do torcedor.

Neste confronto, no entanto, consideraremos vitória do meia vascaíno devido ao seu nível de importância dentro do time. Os outros duelos são facilmente vencidos pelos jogadores do Fluminense.

Fotos: Divulgação/Fluminense e Vasco

ATAQUE

A experiência contra a juventude. Assim podemos caracterizar o confronto entre Luis Fabiano e Pedro pela camisa 9. O fabuloso desencantou no último jogo, após 6 jogos sem balançar as redes. Já o jovem tricolor marcou mais uma vez nesta quarta-feira, no duelo contra o Goiás.

Apesar de características semelhantes, podemos citar o fator experiência como crucial para uma possível vitória de Luis Fabiano nesse confronto. Entretanto, motivado pela boa participação de Pedro nos jogos e de sua capacidade de balançar as redes, daremos empate em mais este confronto.