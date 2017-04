Fluminense reencontra o Vasco e espera repetir resultado do confronto na Taça Guanabara

Foto: Nelson Pérez/Fluminense/Divulgação

O Fluminense virou a chave para a disputa do Campeonato Carioca. Após vencer o Goiás por 3 a 0, no Maracanã, o Tricolor volta suas atenções para o clássico contra o Vasco, no próximo sábado, no mesmo estádio. A equipe comandada por Abel Braga tem a vantagem do empate por ter feito a segunda melhor campanha no geral. Apesar disso, o treinador já avisou que não usará isso com trunfo e não irá abdicar da sua forma de jogar ofensiva.

"É um jogo decisivo, não tem 180 minutos. Se pensarmos em empatar pode ser complicado. Vi um pedaço do último jogo do Vasco (final da Taça Rio), mas parei de ver porque estava muito ruim", disse Abelão.

Abel tem alguns problemas para o clássico contra o Cruzmaltino: Gustavo Scarpa, que sofreu uma fissura no pé, só estará de volta ao time em maio; e Henrique Dourado se recupera de um estiramento grau 1 na coxa direita. Com estas ausências, o treinador deve levar a campo a mesma equipe que enfrentou o time goiano. A única mudança deverá ser o retorno de Renato Chaves no lugar de Nogueira.

Na partida de estreia do Campeonato Carioca, o Flu atropelou a equipe do Vasco que na época ainda era comandada por Cristovão Borges. Desde os primeiros minutos de jogo, o Tricolor foi para cima do Cruzmaltino e não tomou conhecimento da equipe. Vale destacar que, do time que entrou em campo naquela partida, muitas mudanças foram feitas. Ao todo, seis jogadores deram lugares para companheiros no time titular: Gilberto no lugar de Madson, Rafael Marques no lugar de Luan, Jean no lugar de Júlio dos Santos, Douglas por Escudero, Yago Picachu por Eder Luis e Luis Fabiano por Thales.

Abel tem também alguns bons problemas para a partida contra o Vasco. Wendel, Orejuela e Douglas disputam duas posições no meio de campo; na lateral esquerda Léo vem sofrendo por sua irregularidade e Marquinhos Calanzans entrou bem nas duas últimas partidas do Tricolor. Sobre isso, Abel disse que vai analisar o que for melhor para a equipe.

"O fator que pesa é o adversário. Léo é alto, tem boa estatura, impulsão. Junta isso aos zagueiros e o centroavante. Depois vem os normais e os baixos. Vasco é bom na bola parada. Nenê cobrando, tem o Luis Fabiano, Rafael Marques, Rodrigo. Vamos colocar o que for melhor. O momento do Marquinhos Calazans vai chegar. O Vasco tem um lado direito forte com o Pikachu, Gilberto trabalhou comigo no Inter. Vamos analisar com calma e pensar o que é melhor", finalizou.