Abel Braga no Fluminense: o que mudou no trabalho entre 2012 e 2017?

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

O Fluminense chegou no momento de decisão na temporada. Neste sábado (22), enfrenta o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo único e com a vantagem do empate. O duelo põe frente a frente os campeões da Taça Guanabara e Taça Rio.

Há cinco anos, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara e do Carioca sob o comando de Abel Braga, tendo superado o Vasco na final do turno. O treinador retornou ao clube em 2017 e conquistou a Taça Guanabara mais uma vez, mas desta vez em cima do Flamengo. Contra os vascaínos, no único duelo, venceu sem dificuldades.

Mas o Vasco passou por mudanças desde o primeiro duelo contra o Fluminense na abertura do Campeonato Carioca 2017. Por outro lado, o trabalho de Abel Braga continua sendo eficiente, assim como em 2012, apesar das diferenças de elenco.

Mas o que mudou desde então? Quando Abel Braga foi contratado, muitas dúvidas surgiram quanto ao Fluminense estar dando um possível passo para atrás. Por que não contratar um técnico mais jovem, visando o futuro? Por que um técnico velho? Jogo a jogo, Abel provou que não estava ultrapassado e realiza um dos melhores trabalhos entre técnicos no ano. Confira abaixo as mudanças entre 2012 e 2017.

Fluminense de 2012: liderados por Fred, elenco recheado de craques possuía nomes como Deco, Thiago Neves e Rafael Sóbis

Em 2012, Abel Braga possuía um elenco cheio de craques que deixaram saudades na torcida do Fluminense. Fred era a grande estrela do time, mas no plantel ainda tinha Deco, Thiago Neves e Rafael Sóbis. Jovens das categorias de base eram pouco utilizados, mas Wellington Nem conseguiu virar destaque entre os grandes nomes e fez muita diferença no esquema.

O time campeão da Taça Guanabara, do Carioca e do Brasileirão em 2012, jogava no 4-4-2, mas com Wellington Nem, que jogava avançado, tendo que recompor na marcação, assim como Thiago Neves, já que Deco não tinha essa condição física. O craque de camisa 20 era o cérebro do meio-campo e era o responsável por organizar o jogo.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Atrás, Edinho e Diguinho eram os responsáveis por manter segura a zaga menos vazada do país, formada por Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos. Vale uma menção honrosa à Diego Cavalieri, que fez constantes milagres nas campanhas do Fluminense.

O time de Abel Braga em 2012 era bastante cirúrgico. Fazia poucos gols, mas fazia gol em todo jogo. E quase nunca levava. Se defendia do jeito que podia, e nas poucas vezes que atacava, marcava. Quase sempre com Fred, o artilheiro e principal jogador do time. E dessa maneira, conquistou quase tudo no ano.

Fluminense de 2017: elenco recheado de jovens revelados em Xerém, liderados por Gustavo Scarpa e dupla de equatorianos

Abel Braga deixou o Fluminense em 2013 após a eliminação na Libertadores e nos trabalhos seguintes no Internacional e fora do país, foi criticado. Muito se dizia que estava velho e ultrapassado, mas o novo presidente do Flu, Pedro Abad, trouxe de volta o treinador e apostou no trabalho.

Diferente de 2012, quando tinha a Unimed como patrocinador bancando as grandes estrelas, além do elenco repleto de craques, o Fluminense de 2017 iniciou o ano sem patrocínio master e com um plantel recheado de jovens revelados nas categorias de base do clube.

O time jovem e já campeão da Taça Guanabara joga no 4-1-4-1, com o equatoriano Orejuela mais recuado ajudando na proteção da zaga, enquanto à frente dele tem uma linha de quatro formada com Douglas e Sornoza no meio, e Gustavo Scarpa e Wellington nas pontas. No ataque, Henrique Dourado joga centralizado. Vale uma menção honrosa à Richarlison, que assumiu bem a posição de titular quando Scarpa se machucou.

Se em 2012 quem pensava o jogo era Deco, em 2017 o cérebro do meio-campo é o equatoriano Sornoza. O meia, que assumiu a camisa 20 do luso-brasileiro, é o responsável por criar jogadas e pensar o jogo. O equatoriano ainda tem o auxílio de Gustavo Scarpa, que apesar de jogar na ponta, também tem capacidade para centralizar e criar jogadas.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na frente, nada de Wellington Nem, Rafael Sóbis e Fred. Abel Braga tem até mais opções do que em 2012. Nas pontas tem Wellington e Richarlison - este último que ainda pode ser opção de falso 9. Mais na frente, Henrique Dourado - que pode não ter a categoria de Fred - tem feito gols e é o artilheiro do Fluminense no ano. Além dele, Abel ainda tem o jovem Pedro no banco de reservas, que por sinal tem sido bastante utilizado e elogiado.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Atrás, a defesa continua sem ser muito vazada. Orejuela e Douglas formam a dupla de volantes, com estilos de jogo bem diferente de Edinho e Diguinho em 2012. A dupla atual tem mais qualidade na saída de bola, se movimentam mais e também marcam bem. Abel ainda conseguiu achar mais uma opção para ser substituto dos dois: o jovem Wendel.

Na zaga, Henrique é o grande xerife. Ao seu lado, joga Renato Chaves. Nas laterais, tem Lucas na direita e Léo na esquerda. Marquinhos Calazans, apesar de ser ponta de origem, tem sido bastante utilizado por Abel Braga no lugar de Léo, e tem entrado bem. No gol, Diego Cavalieri não tem sido unanimidade como em 2012 e Júlio César tem sido um bom reserva, fazendo sombra ao camisa 12.

O time do Fluminense em 2017 é bastante forte ofensivamente. Sem muitos investimentos, diferente do time de 2012, o Flu atual aposta suas fichas na categoria de base e o resultado tem sido bom. Apesar do time jovem, Abel Braga tem diversas boas opções e o início de trabalho tem sido animador.