Clássico dos Gigantes confronta melhor ataque do Brasil contra equipe com mais desarmes

Arte VAVEL Brasil

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 19h, no Maracanã, valendo uma vaga na grande final do Campeonato Carioca. A equipe Tricolor tem a vantagem do empate por ter tido a 2ª melhor campanha geral do campeonato. Já o Vasco, vai para o jogo com a confiança nas alturas. Após a chegada de Milton Mendes e a entrada de alguns reforços a equipe mudou durante a Taça Rio e se sagrou campeã vencendo o Botafogo na final.

Melhor ataque do Brasil

Os bons resultados do Fluminense vêm sendo traduzidos com bola na rede em 2017. Tanto que o Tricolor foi a primeira equipe da Série A a ultrapassar a marca de 50 gols na temporada em jogos oficiais. Já são 51 em 23 partidas. A equipe comandada por Abel, passou em branco apenas duas vezes no ano: contra o Internacional (Primeira Liga) e o Madureira (semifinal da Taça Guanabara).

Pedro e Richarlison são algumas das armas do Tricolor par aumentar o número de gols na temporada (Foto: Nelson Perez/Fluminense/Divulgação)

Quem mais chega perto no número de gols marcados é o Sport. A equipe pernambucana atingiu a marca de 50 gols na última quarta-feira, mas já disputou 26 jogos. O pior ataque entre os 20 clubes é justamente do Vasco, adversário na semifinal do estadual no próximo sábado, no Maracanã. O Cruz-Maltino marcou apenas 21 gols em 18 jogos. O comandante Tricolor comentou após a última partida essa sua veia ofensiva.

"Se for reparar bem, meus times sempre são ofensivos. Em 2012 tinha Fred, Deco, Sóbis, Thiago Neves, Wellington Nem... Mas hoje o futebol precisa de predicados que encontrei nas características do meus jogadores atuais. Independentemente de quem entrar, meus atletas de lado trabalham muito. Acho que são 23 jogos, com clássicos e muitos gols. Só não fizemos gol em dois jogos", disse Abel Braga.

Mudança de postura

Uma das críticas que a equipe do Vasco mais recebia no começo do ano, era a falta de pegada na marcação de seus defensores. Com a chegada do técnico Milton Mendes, o time mudou de postura e a situação agora é outra. O Cruz-Maltino é a equipe com mais desarmes no Campeonato Carioca, o que reflete em seu crescimento na competição. Dados do site 'Footstats', mostram que a equipe lidera a lista com mais desarmes no Estadual com 205. Além disso, o Cruz-Maltino tem os dois maiores ladrões de bola do campeonato. O líder é o volante Jean, que tem 33 desarmes. Logo em seguida vem o zagueiro Rodrigo, com 23.

Jean é um dos jogadores que fizeram a postura da equipe do Vasco mudar (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Jean é um dos jogadores que fizeram essa estatística na marcação mudar. Com raça em campo, o jogador se firmou como titular e se destacou nos desarmes.

"Acho que o sucesso defensivo do grupo não se deve a um só. Uma boa defesa passa por um grande goleiro, pelos laterais que sabem fechar e apoiar ao mesmo tempo, os zagueiros que são firmes, dois volantes que conseguem fechar ali. Enfim, acho que nosso time se encaixou bem ali na defesa e cada um fazendo a sua função certinho começou a chamar a atenção", disse.

O time de Milton Mendes ainda tem mais três jogadores entre os 10 primeiros no ranking de desarmes: Henrique em 6º lugar, com 18; Nenê na 7ª colocação, com 17; e Douglas na 9ª colocação, com 16. Com mais pegada, a equipe sofreu apenas dois gols nos últimos sete jogos.