Reencontro diferente: Fluminense tenta 'revanche' contra Vasco na Semifinal do Carioca

Fluminense e Vasco voltam a se encontrar em uma semifinal de Campeonato Carioca neste sábado (22). O último confronto decisivo entre as duas equipes pela competição ocorreu há pouco mais de três anos, quando o time cruzmaltino saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com gol do centroavante Edmílson, assim eliminando o tricolor do torneio.

Na época, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o Flu tinha em sua equipe dois dos seus ídolos recentes, o meia Conca e o centroavante Fred, que apagados pouco fizeram na partida. Atuando com dois centroavantes e dois volantes de contenção, o time cometia falhas na saída de bola, por isso, optava pela ligação direta e esbarrava na marcação adversária. Jogando com o regulamento "de baixo do braço" devido a vantagem do empate, apesar de contar com um elenco experiente, o tricolor não soube segurar o adversário. Com mais posse de bola, o Vasco marcou o gol da vitória próximo aos acréscimos da primeira parcial. Na bola parada, o cruzamento para área encontrou o zagueiro Rodrigo, que ganhou de Gum e tocou para Edmílson ser mais esperto que a marcação e escorar da cabeça.

Com um time quase todo modificado e vivendo um bom momento no ano, a derrota de 2014 não faz mais parte das lembranças do Fluminense. No próximo sábado, agora com Abel Braga no comando da equipe, o Flu volta ao Maracanã para tentar escrever uma história diferente daquele ano, e espera que dessa vez seja com final triunfante. Contando com um time jovem e de muita velocidade, a mudança de 2014 para 2017 é notória. O setor de criação e saída de bola ganharam reforços estrangeiros importantes. Sornoza e Orejuela são destaques do elenco. O tricolor tem o ataque mais positivo do país com 51 gols marcados.

Do elenco atual, apenas Cavalieri e Gum continuam no clube, o goleiro é o único titular da equipe. Sem Fred e Conca, que hoje atuam nos rivais Atlético Mineiro e Flamengo, um jogador deve reencontrar o Fluminense pela primeira vez desde que foi dispensado. Wagner, que hoje joga pelo Vasco, defendeu as cores tricolores na decisão em 2014.

Neste ano, o Fluminense já provou que sua arma mais poderosa é o contra-ataque. Apesar de continuar falhando na bola aérea defensiva, o tricolor tem um setor ofensivo que vem se destacando entre os times brasileiros. Além de ser o clube com o ataque mais positivo do país, diferente de temporadas anteriores, o time demonstra força coletiva, fator que muitas vezes compensa a inexperiência.

É apostando nessa fórmula que o tricolor vai em busca da vaga na decisão do Campeonato Estadual. Com 14 vitórias em 23 jogos, a equipe do técnico Abel Braga almeja conquistar o primeiro título da temporada e assim obter confiança para as próximas competições ao longo deste ano.