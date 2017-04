Resultado e gols Fluminense 3x0 Vasco na Semifinal do Campeonato Carioca 2017

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca 2017. Realizada no estádio do Maracanã.

Encerramos a nossa transmissão por aqui. Agradecemos pela sua audiência, continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Carioca na VAVEL Brasil. Tenham uma boa noite!

A final do Campeonato Carioca acontece em dois jogos, as datas serão: 30/04 e 7/05. A decisão acontece no estádio do Maracanã.

Antes da primeira decisão do Estadual, o Fluminense muda seu foco para a Primeira Liga. O time tricolor encara o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira (26), às 19h30. Realizado no estádio Giulite Coutinho, o jogo vale classificação para as quartas de final do torneio.

O Vasco agora concentra sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, fora de casa.

Léo fecha o placar para o Fluminense, 3x0.

Fluminense 2x0 Vasco, Wellington Silva.

O 1x0 para Flu, Richarlison.

Após a vitória e a classificação para a final, agora o Fluminense espera seu adversário na decisão, que sai do jogo entre Flamengo x Botafogo, neste domingo (23), às 16h, no Maracanã.

45' TERMINA O JOGO! O Fluminense vence o Vasco da Gama por 3 a 0 e está na final do Campeonato carioca 2017!

44' Não teremos acréscimos.

44' Lucas avança pela direita mas jean intercepta cedendo escanteio.

41' Bom passe de Richarlison para Lucas pela direita, o lateral cruza para área mas Martín Silva faz a defesa.

39' Grande lance de Gilberto, que sofreu falta cometida por Sornoza.

37' Terceira e última substituição no Fluminense: Sai Wendel para a entrada de Lucas Fernandes.

35' Vasco responde com a finalização de Wagner de fora da área. Cavalieri faz defesa tranquila.

34' Fluminense avança pela direita, Wendel toca para Sornoza que arrisca de fora da área mas a bola passa longe do gol.

30' Terceira e última substituição no Vasco: Sai Luis Fabiano para a entrada de Wagner.

29' Substituições no Fluminense: Saem Wellington Silva e Pedro para a entrada de Marcos Júnior e Marquinho

29' UUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Grande jogada de Lucas. O jogador apareceu na esquerda de ataque e finalizou com perigo para a boa defesa de Martín silva.

27' Na falta cobrada por Sornoza pela esquerda o lateral subiu livre e cabeceou sem chances para o goleiro Martín Silva. É o terceiro do tricolor que praticamente liquida o jogo.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! LÉO!

25' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Pedro recebe dentro da área e arrisca finalização, boa defesa de Martín Silva.

24' Boa jogada do Fluminense pela esquerda, Wellington Silva achou Wendel livre na entrada da área. Volante arriscou o chute e a bola desviou em Rodrigo.

23' No cruzamento de Henrique pela esquerda, Renato Chaves atrapalha Pedro que ficaria livre para cabecear.

21' Fluminense troca passes no campo de defesa. Tricolor tem um a mais em campo e vai vencendo o jogo por 2 a 0.

20' Parada técnica.

19' Cartão amarelo para Lucas por parar o contra-ataque do Vasco.

17' Cartão amarelo para Nenê por falta sem bola em Wellington Silva.

16' CARTÃO VERMELHO PARA DOUGLAS! O jogador se irritou com a jogada de Wellington Silva, acertou o adversário e o árbitro aplicou o vermelho direto.

13' Substituições no Vasco: Thalles e Manga nos lugares de Yago Pikachu e Henrique.

12' Na falta cobrada por Nenê, o árbitro não marca impedimento e Thales fica de frente para Cavalieri, o atacante finaliza mas o goleiro faz linda defesa salvando o tricolor.

12' CAVALERI SALVA O FLUMINENSE!

10' Na roubada de bola de Wendel, o volante toca para Lucas, que avança pela direita, aplica um lindo lençol no marcador e toca para Wellington Silva apenas escorar para o fundo da rede. 2 a 0.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! WELLINGTON SILVA AMPLIA!

9' Wendel faz boa jogada pela direita e cruza para área, Pedro tenta a finalização mas Martín Silva fica com a bola.

8' Pedro se enrola dentro da área, a bola bate por último no jogador e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vasco.

7' Fluminense avança pela direita, Henrique para Richarlison com falta.

6' Cartão amarelo para Henrique.

5' No cruzamento de Sornoza na primeira fase, o atacante cabeceou, Martín Silva fez grande defesa mas no rebote Richarlison finalizou sem chances para o goleiro, abrindo o placar para o tricolor no clássico.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! RICHARLISON!

4' Puxão de Pikachu em Lucas. Falta perigosa para o Fluminense.

2' Cruzamento de Nenê pela esquerda, Léo afasta. Escanteio para o Vasco.

1' Equipes voltam sem alterações.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jogo movimentado na primeira etapa. O Fluminense começou melhor, adiantando a marcação e com mais posse de bola. Jogando no contra-ataque, Vasco cresceu perto do fim e levou perigo ao gol de Cavalieri.

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Até aqui Fluminense 0x0 Vasco.

46' Sornoza tenta o chute de fora da área, a bola passa longe do gol.

45' Mais dois minutos de acréscimos na primeira etapa.

44' Agora é a vez de Léo levantar demais a perna e cometer falta.

44' Após o lance, o zagueiro Rodrigo deu um chega pra lá em Richarlison e os ânimos se exaltaram.

43' Richarlison ganha a divida de Henrique mas comete falta.

41' Wellington Silva avança pela esquerda, tenta lançamento para Pedro mas Martín Silva sai do gol e faz a defesa.

40' Wendel tenta chute para o gol mas finaliza mal.

37' UUUUUUUUUUUUUH! No levantamento na área, Luis Fabiano aparece por trás da defesa e cabeceia por cima do gol. Levou perigo!

36' Falta de Renato Chaves em Yago Pikachu.

35' Vasco cresce no jogo próximo ao fim da etapa. Equipe cruzmaltina tenta permanecer com a bola no campo de ataque.

32' UUUUUUUUUUUUUUUH! Outra vez o vasco chegou com perigo! Luis Fabiano fez o pivô e deixou Nenê cara a cara com Diego Cavalieri, o meia finalizou mal e o goleiro espalmou para escanteio.

30' UUUUUUUUUUUUH! Primeira chance perigosa do Vasco! depois da finalização de Nenê interceptada pela defesa dentro da zaga, a bola sobrou para Gilberto que finalizou com muito perigo!

29' Falta de Orejuela em Guilherme Costa.

27' UUUUUUUUUUUUUUUH! Linda finalização de Wellington Silva de fora da área. Martín Silva com os dedos afastou para escanteio.

26' Após lançamento de Wellington Silva, Richarlison tenta a jogada pela direita, mas se atrapalha e comete falta.

25' Guilherme avança pela direita mas erra o passe e d[a o contra-ataque para o tricolor.

21' LANCE INCRÍVEL! Wendel faz boa jogada pela esquerda, se livra da marcação, toca para Pedro que dentro da área, livre, finalizou, mas Henrique salvou na primeira. A bola sobrou para Richarlison, e novamente Henrique estava lá para interceptar a finalização!

20' Até aqui o jogo é muito movimentado. O Fluminense tem a posse da bola, adianta a marcação e leva mais perigo. Vasco tenta levar perigo nos contra-ataques.

20' Parada técnica.

19' Gilberto tenta finalização de longe após rebote mas chuta para fora.

17' Wendel ganha da defesa vascaína, passa para Lucas que tenta o chute para o gol. Martín Silva faz defesa tranquila.

16' No contra-ataque rápido pela esquerda, Guilherme cruza na área e Wellington Silva, ajudando na defesa, faz corte providencial.

15' Falta de Henrique em Richarlison.

14' Com mais posse de bola, time tricolor troca passes no meio de campo.

12' Vasco tenta a jogada de ataque pela direita com Yago Pikachu, Léo desarma para lateral.

10' UUUUUUUUUUUUUUH! Em boa jogada de Wellington a bola sobra para Sornoza, o meia arriscou da entrada da área e fez o goleiro Martín Silva trabalhar de novo.

9' Fluminense adianta a marcação e dificulta saída de bola do Vasco.

8' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Ótima jogada de Lucas pela direita. O lateral recebeu de Pedro, entrou na área e arriscou a finalização. Martín Silva espalmou para escanteio.

7' Fluminense adianta marcação e atrapalha jogada de ataque do Vasco.

6' Wendel tenta a jogada pela esquerda de ataca mas se atrapalha e cede o lateral.

5' Cruzamento de Sornoza para a área, Rafael Marques afasta.

4' Cartão amarelo para Jean por entrada forte em Lucas.

3' Vasco trabalha a bola nesse coneço de partida pela ponta esquerda.

1' No primeiro lance de ataque do Vasco, Luis Fabiano acerta o zagueiro Henrique. Jogador precisa ser atendido fora de campo com sangramento no nariz.

COMEÇA O JOGO!

No Vasco, o técnico Milton Mendes tem a disposição o time completo para o clássico.

No Fluminense, a baixa para a partida é o volante Douglas, poupado por conta de dores na articulação, Wendel ganha a vaga no time tricolor. O zagueiro Renato Chaves volta ao time titular após cumprir suspensão no duelo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Cavalieri é outra novidade. Expulso no jogo de ida contra o Goiás, ele não participou da partida de volta na última quarta feira (19).

Registro do momento em que o ônibus do Vasco chegou no Maracanã.

Momento da chegada do Fluminense. O tricolor é o mandante e tem a vantagem do empate hoje na semifinal.

As duas equipes já estão presentes no Maracanã. Logo mais a bola vai rolar!

A primeira semifinal do Campeonato Carioca 2017 acontece às 19h deste sábado (22). Fluminense x Vasco ao vivo se enfrentam no Maracanã e você acompanha tudo sobre o jogão aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco, até logo mais na transmissão as 19h!

Provável escalação do Vasco: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrque; Jean, Douglas, Guilherme Costa, Nenê e Yago Pikachu; Luis Fabiano.

Provável escalação do Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo (Marquinhos Calazans); Orejuela, Douglas (Wendel) e Sornoza; Richarlison, Wellington Silva e Pedro.

Fique de olho Fluminense x Vasco hoje: Principal reforço do Vasco para a temporada, o experiente Luis Fabiano desencantou marcando na final da Taça Rio. O Fabuloso está a apenas um gol do nº 400 na carreira.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.

Fique de olho no Fluminense x Vasco hoje: O atacante Richarlison é o artilheiro do Fluminense na competição com 7 gols marcados. A jovem promessa tricolor briga pela artilharia geral do Carioca.

Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.

A semifinal deste sábado (22), marca um duelo entre os campeões dos dois turnos da competição estadual em 2017. Após vencer o Flamengo nos pênaltis, o Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara. Pela Taça Rio, no tempo normal o Vasco venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2 a 0 na decisão.

Fluminense x Vasco ao vivo

No ano de 2016, novamente Fluminense e Vasco se encontravam na final da Taça Guanabara. E o time da colina repetiu o desempenho da decisão anterior. Em jogo realizado na Arena da Amazônia, o Vasco levou o título do torneio ao vencer o tricolor por 1 a 0 (gol marcado por Riascos). O cruzmaltino ainda se sagraria campeão Carioca na temporada.

Em 2014, nova decisão. Dessa vez pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar da vantagem do empate obtida pela equipe tricolor, o Vasco conquistou a vaga na final do torneio ao vencer a partida pelo placar de 1 a 0 (gol de Edmílson) no Maracanã. O cruzmaltino conquistou o vice-campeonato Estadual no ano.

O Vasco leva vantagem nas decisões recentes do torneio entre os dois times. Em três confrontos nos últimos 5 anos, a equipe cruzmaltina saiu com a vitória em duas ocasiões. Em 2012, a final da Taça Guanabara colocou as duas equipes frente a frente no Engenhão. O tricolor venceu a partida pelo placar de 3 a 1 (gols de Deco e Fred (2) para o Flu; Eduardo Costa diminuiu para o Vasco). Naquele ano o Fluminense se sagraria campeão Carioca.

Terceiro colocado geral, o Vasco somou 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Carioca. São 21 pontos ganhos com 14 gols marcados e 10 sofridos. O time da colina teve 63.6% de aproveitamento na competição e se sagrou campeão da Taça Rio.

Mandante da partida por ter melhor campanha na competição, o Fluminense chega para a semifinal como segundo colocado na classificação geral. São 26 pontos ganhos, com 8 vitórias 2 empates e 1 derrota. A equipe tricolor marcou 26 gols e sofreu 8. Campeão da Taça Guanabara, teve 78.8% de aproveitamento durante o torneio.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da primeira semifinal do Campeonato Carioca 2017. Fluminense x Vasco da Gama se enfrentam ao vivo buscando uma vaga na decisão do torneio. A partida acontece neste sábado (22), às 19h, no estádio do Maracanã.