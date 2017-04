Fluminense vence 'final moral' contra Vasco e vai à decisão do Campeonato Carioca

A semifinal envolvia os dois campeões de turno. Vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense tinha a vantagem do gol fora de casa para se classificar. Do outro lado, o Vasco confiava no crescimento da equipe após a chegada do técnico Milton Mendes - que rendeu o título da Taça Rio. Neste sábado (22), no Maracanã, foi conhecido o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Com gols de Richarlison, Wellington e Léo, o Tricolor avançou à decisão.

+ TEMPO REAL: como foi a semifinal entre Fluminense x Vasco

Com a vitória, o Fluminense segue em busca de seu 32º título. As finais serão nos dias 30/04 e 07/05, também no Maracanã, em jogos de ida e volta - dessa vez sem vantagem do empate para quem teve melhor campanha. O segundo finalista será conhecido neste domingo (23), quando Flamengo e Botafogo medem forças pela última vaga.

Classificado, o Fluminense sabe que seu próximo compromisso será a final do Campeonato Carioca. Já o Vasco amarga um período de descanso: eliminado do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, o cruzmaltino só volta a campo no dia 14 de maio, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na abertura do Campeonato Brasileiro. ​

Fla e Botafogo decidem o segundo finalista

O segundo finalista do Campeonato Carioca será conhecido neste domingo, quando Flamengo e Botafogo duelam às 16h, também no Maracanã, para decidir quem fica coma segunda vaga. Por ter feito melhor campanha na fase de classificação, o rubro-negro tem a vantagem do empate para prosseguir na disputa e avançar à decisão.