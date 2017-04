Abel Braga exalta classificação diante do Vasco: “Vitória incontestável”

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense bateu o Vasco por 3 a 0 neste sábado (22), no Maracanã, e está na final do Campeonato Carioca. Mesmo com a vantagem do empate, o Tricolor partiu para o ataque e foi superior a equipe da Colina. Os gols foram marcados por Richarlison, Wellington e Léo.

Após a partida, o técnico Abel Braga falou com a imprensa. Abelão se disse “simplesmente maravilhado” e muito feliz com o que viu dentro de campo.

“Tem jogo que te marca, te deixa feliz. Este foi um jogo que me deixou feliz. Fazia tempo que não via isso. A gente entrou em campo menos de 72 horas depois do jogo contra o Goiás. Aqui terminou o primeiro tempo 0 a 0, que nos dava a vaga. Depois, fizemos os 3 a 0. Não abdicamos de atacar”, disse o treinador, que completou afirmando que gostaria de ter ampliado o placar. “Queria ter feito quatro, cinco. Se amanhã, eu estiver perdendo de 3 a 0 ninguém vai ter pena do meu time. Estou maravilhado", disparou.

Abel não poupou elogios aos seus comandados e exaltou a entrega de Wendel e Richarlison. Aos 27 minutos do segundo tempo, o placar já marcava 3 a 0 para o time das Laranjeiras, mas a equipe mostrou bastante disciplina e garra, e não parou de atacar, buscando ampliar o resultado.

“O Scarpa e o Douglas são meus titulares, têm nível muito bom. Só joguei com Léo de canhoto. E o garoto, o Wendel, se superou. Ele e Richarlison, esgotados, pediram para sair. Nossa vida é ir até a morte. Não deu, sai. Não peço o impossível. Mas eles fazem tudo. A vitória foi incontestável”, afirmou. "A nossa estratégia deu certo. Se eu fico esperando eles... A gente tinha de fazer algo diferente. Não abdicamos do ataque. Marcamos alto. Foi um jogo memorável", completou.

Abel Braga também elogiou a equipe do Vasco. Apesar da expulsão de Douglas aos 15 minutos da segunda etapa, os cruzmaltinos criaram boas oportunidades de gol, mas pararam nas mãos de Cavalieri.

“O Vasco vinha com confiança muito grande. Futebol é isso, confiança. Isso não pode faltar em nenhum segmento. Quando se perde, você deixa de ter o mais importante. Ele vinha em momento positivo, com bons resultados. A mudança é muito clara, um time mais aguerrido. Teve um jogador expulso, mas tem muita qualidade. Douglas é diferenciado”, disse o técnico.

O adversário do Fluminense na final do Carioca será definido no confronto entre Flamengo e Botafogo que acontece neste domingo (23), às 16h, também no Maracanã. Ao comentar sobre os adversários, o comandante tricolor foi cauteloso e destacou o coletivo da equipe rubro-negra.

“Conquistamos a Taça Guanabara contra o Flamengo, mas sabemos que eles têm time superior no coletivo. Melhor do que o nosso. Botafogo vem muito bem, mas vai ser duelo”, finalizou.