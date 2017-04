Final do Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão: Flu terá maratona decisiva em maio

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O mês de abril se aproxima do fim e o Fluminense ainda tem dois jogos decisivos por dois torneios diferentes, mas o mês de maio já bate na porta de Laranjeiras prometendo ser mais decisivo para a equipe tricolor, já que pode começar com título do Campeonato Carioca e terminar com vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense, mesmo sem Gustavo Scarpa, conseguiu manter a boa fase e superar as dificuldades do calendário no mês de abril. Apesar da eliminação na semifinal da Taça Rio, o Tricolor avançou para a final do Campeonato Carioca, que começa no próximo domingo (30), classificou-se para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Goiás e estreou com vitória sobre o Liverpool-URU na Sul-Americana.

Assim como abril, o mês de maio promete ser decisivo para o Fluminense, com direito a dois clássicos - um deles valendo título. No dia 7, tem o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo - que decretará o campeão -, e três dias depois tem o jogo da volta contra o Liverpool, no Uruguai, valendo vaga na próxima fase da Sul-Americana.

Após a decisão contra Flamengo e Liverpool, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no dia 14, e três dias depois visita o Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No intervalo até o jogo da volta, marcado para o dia 31, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG e o Vasco, pelo Brasileirão.

Atualmente o Fluminense vive ótimo momento na temporada e tem o melhor ataque do ano com 54 gols. Mas, antes da maratona decisiva no mês de maio, o Tricolor precisa fechar o mês de abril. Na próxima quarta-feira (26), enfrenta o Brasil de Pelotas, às 19h30 (de Brasília), pela Primeira Liga, em Los Larios. Depois, no domingo (30), tem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã.

Confira abaixo o calendário do Fluminense no mês de maio: