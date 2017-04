Em semana de decisão, Lucas esbanja otimismo no Flu: "Vamos para conquistar o título"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após vencer o Vasco por 3 a 0 no último sábado (22), o Fluminense, agora finalista do Campeonato Carioca, enfrentará o Flamengo na decisão do Campeonato Estadual nos próximos dois domingos. Realizando bons jogos, a equipe comandada por Abel Braga vem arrancando elogios da torcida e de jornalistas. Neste ano, o Tricolor Carioca enfrentou o Fla por duas vezes, e em ambas, empatou. No entanto, na primeira partida, sagrou-se campeão da Taça Guanabara. Agora, o lateral direito Lucas, autor de assistência ao gol de Wellington Silva no último jogo, visa repetir o feito.

"O clima é outro nesta semana. A gente já vem vivendo esse clima de decisões há um tempo. E já estamos acostumados. Disputar finais é o desejo maior de todo jogador. Todos querem viver o clima que estamos vivendo.O que vai valer realmente são estes dois jogos da final do Campeonato Carioca. Vamos pra conquistar o título", declarou o lateral.

No entanto, antes da primeira partida da decisão, o Fluminense vira a chave nesta quarta-feira (26) para a Copa da Primeira Liga. O Tricolor Carioca irá enfrentar o Brasil de Pelotas, no Estádio Los Lários, em Xerém. Em atividade típica em véspera de partidas no CT Pedro Antônio, o comandante Abel Braga, desta vez, não abriu portões à imprensa, e, por conseguinte, não é possível determinar se o treinador irá poupar titulares visando a decisão do Campeonato Carioca. Entretanto, para Lucas, todas as competições têm a mesma importância e se diz disposto a disputá-las com o mesmo vigor.

"Realmente nós não sabemos qual o time que entra amanhã. Vai depender do treino de hoje. Eu estou à disposição. Quero jogar. Nós vamos entrar com foco total. Ninguém quer ficar fora desta competição. Já que ela está aí, vamos pra conquistá-la. A gente não pensa em empate. Vamos respeitar o Brasil de Pelotas, mas queremos a vitória para conseguir a classificação", frisou.

A partida entre Fluminense e Brasil de Pelotas acontecerá nesta quarta-feira (26), no Estádio Los Lários, em Xerém às 19h30, horário de Brasília.