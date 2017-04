Recuperado de lesão, Henrique Dourado será titular contra Brasil de Pelotas

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após desfalcar o Fluminense por 13 dias devido a uma uma lesão muscular, o atacante Henrique Dourado retornou aos treinamentos com a equipe titular nesta terça-feira (25) e deve ser titular no confronto desta quarta-feira (26) contra o Brasil de Pelotas, em partida decisiva pela Primeira Liga.

O jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo da partida de ida contra o Goiás, válida pela Copa do Brasil. Após a realização de alguns exames, fora constatada o estiramento muscular de grau 1 na coxa direita do atacante e iniciado o tratamento em período integral na fisioterapia para acelerar o seu retorno ao time.

Já 100% recuperado, o jogador retornará ao time titular na partida desta quarta-feira, visando ganhar ritmo de jogo e reconquistar a sua posição que atualmente é ocupada por Pedro. Para alcançar este objetivo em Los Larios, o atacante espera repetir a boa atuação contra o Bangu, ainda pela Taça Guanabara, quando balançou as redes por duas vezes.

Henrique Dourado é o artilheiro do Fluminense na temporada tendo marcado 10 gols, entretanto, nenhum deles marcado na Primeira Liga. O Fluminense entra em campo às 19h30 (de Brasília) no estádio de Los Larios, em Xerém. Mais informações sobre a partida você encontra aqui na VAVEL.com.