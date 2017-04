Fluminense recebe Brasil de Pelotas visando classificação na Primeira Liga

Fotomontagem: Hugo Alves/VAVEL.com

Embalado pela vitória na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira no estádio de Los Larios. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos da Primeira Liga, é de extrema importância para as duas equipes que lutam diretamente por uma vaga na próxima fase da competição.

O Fluminense chega para o confronto embalado após duas vitórias importantes frente ao Goiás e ao Vasco. A equipe tricolor segue surpreendendo neste início de temporada e, apesar de tudo, já figura entre os clubes candidatos para uma possível briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, em situação completamente oposta, o Brasil de Pelotas está há quase um mês sem entrar em campo. Após um péssimo começo de ano, o time gaúcho foi eliminado precocemente no Gauchão e não entrou em campo após isso, sendo forçado a tirar uma espécie de férias de um mês.

As duas equipes já se enfrentaram três vezes em toda a história, sendo duas partidas vencidas pelo Fluminense e uma partida vencida pelo Brasil. O último confronto, no entanto, não é de boas lembranças para o torcedor tricolor que viu seu time ser derrotado por 2-1 no estádio Bento Ribeiro. A partida foi disputada no ano de 2000.

Este duelo é válido pelo Grupo A da competição e coloca em jogo a segunda posição do grupo, que classifica para a próxima fase da competição. A posição atualmente é ocupada pelo Fluminense, que joga apenas por um empate nesta quarta e que, caso passe de fase, receberá cerca de 200 mil reais em premiação.

Abel faz mistério, mas Flu deverá ir à campo com time reserva

No treino desta terça-feira, o treinador do Fluminense, Abel Braga, manteve os portões fechados por grande parte das atividades, evitando assim, que fossem tiradas possíveis escalações. No entanto, um jogador foi dado como confirmado, o atacante Henrique Dourado que está de volta após lesão.

Além de Dourado, outros jogadores do elenco titular são especulados para a partida, no entanto, devido ao grande número de jogos no calendário tricolor e, principalmente, do clássico decisivo no próximo fim de semana, a expectativa é de que Abel utilize um elenco alternativo, misturando jogadores da base com reservas.

Após o treinamento desta terça, o lateral Lucas foi questionado sobre o elenco que entraria em campo e também não soube responder. "Realmente nós não sabemos qual o time que entra amanhã. Vai depender do treino de hoje. Eu estou à disposição, quero jogar" - finalizou o lateral.

Com o retorno de Dourado, apenas Gustavo Scarpa segue entregue ao Departamento Médico tricolor. O time que deve entrar em campo amanhã é, de certo modo, uma incógnita, mas deve ser formado basicamente por: Julio César; Renato, Nogueira, Reginaldo e Calazans; Luiz Fernando, Norton e Marquinho; Marcos Junior, Maranhão e Henrique Dourado.

Brasil-RS vê jogo contra o Flu como preparatório para a Série B

O treinador do xavante, Rogério Zimmermann, afirmou em entrevista que após um mês de treinamentos, o duelo contra o Fluminense nesta quarta-feira será utilizado para dar a primeira amostra de uma mudança na equipe, antes da estreia pela segunda divisão, no dia 12 de maio, contra o Guarani, em Campinas.

“Um jogo bom e que vem numa boa hora para o nosso calendário. Nós vamos enfrentar um grande clube independentemente dos jogadores que vão colocar. Para nós é muito importante, é um jogo que vai nos acrescentar muito por ser um jogo de caráter decisivo” - afirmou o treinador.

Outro ponto citado pelo treinador foi o tempo de 'folga', utilizado para treinamentos. “Foi bom pois conseguimos trabalhar coisas que não tivemos tempo na pré-temporada. Então acredito que fizemos uma boa base para o Campeonato Brasileiro. Para nós seria importante o Flu com a força máxima" - concluiu o treinador.

Para a partida, o time gaúcho conta com desfalques importantes como a ausência do zagueiro Leandro Camilo e de Cirilo que, lesionados, não viajaram com a equipe. Outro jogador que não estará em campo é o zagueiro Teco, o que obrigará Zimmermann a escalar a zaga reserva para o confronto.