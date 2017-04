Osvaldo rescinde contrato com Fluminense e encaminha acerto com Sport

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Sem chances com o técnico Abel Braga, o atacante Osvaldo acertou a rescisão contratual com o Fluminense nesta quarta-feira (26) e encaminhou o acerto com o Sport, de Recife. Aos 30 anos, o jogador tinha contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2017 e viaja nesta quinta-feira (27) para Recife, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o clube pernambucano.

A contratação do jogador foi um pedido do técnico Ney Franco. Foi justamente com o treinador que o atacante viveu seu melhor momento na carreira, na época no São Paulo, entre 2012 e 2013. Foi campeão da Copa Sul-Americana e chegou a ser convocado para a Seleção pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Osvaldo foi contratado pelo Fluminense em 2015 como uma das principais apostas da diretoria na época, mas nunca conseguiu se firmar na equipe titular. Em 62 jogos pelo clube, marcou seis gols. Na atual temporada, atuou em seis partidas e marcou apenas um gol. A última vez que entrou em campo foi no dia 9 de abril, na derrota para o Botafogo por 3 a 1, pela semifinal da Taça Rio.