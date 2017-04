Com reservas, Flu empata com Brasil-RS e se classifica na Primeira Liga no desempate de cartões

Em jogo isolado pela fase classificatória da Copa da Primeira Liga, Fluminense e Brasil-RS se enfrentaram na noite desta quarta-feira (26) no estádio Los Larios, em Xerém, valendo vaga nas quartas de final do torneio. Com gols de Juninho e Danielzinho, as equipes apenas ficaram no empate de 1 a 1 na partida. Em vantagem pelo número de cartões recebidos, o atual campeão Fluminense garantiu lugar na fase de mata-mata da competição.

As duas equipes chegaram a última rodada com chances de classificação no grupo A. Com 3 pontos cada e empatados em quase todos os critérios, o tricolor levava vantagem por não ter sofrido com expulsões no torneio. Na estreia da competição, o Flu venceu o time do Criciúma pelo placar de 3 a 2, já o Brasil de Pelotas, perdeu para o Internacional por 2 a 1. Pela segunda rodada, o Internacional derrotou o Fluminense por 1 a 0 e o Brasil venceu o Criciúma pelo placar de 1 a 0.

Brasil de Pelotas sai na frente e ameaça Fluminense

O Fluminense começou a partida pressionando seu adversário. Em menos de 10 minutos, o tricolor já havia criado duas chances perigosas de ataque. Usando a velocidade característica da jovem equipe, dominou as ações durante o primeiro tempo.

Entretanto, apostando nos contra-ataques e na bola parada, foi o Brasil de Pelotas que abriu o placar do duelo. No escanteio cobrado pela esquerda aos 20 minutos do primeiro tempo, a defesa do Flu não afastou e a bola sobrou para Juninho, o atacante finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Diego Cavalieri, para marcar seu primeiro gol na competição.

Aos 33, foi a vez do time tricolor armar um bom contra-ataque, Henrique Dourado serviu o pequenino Marcos Júnior dentro da área pela esquerda, o atacante finalizou no canto e obrigou o goleiro Martini a fazer boa defesa, colocando a bola para escanteio. Com 38 minutos, nova chegada do Flu. Danielzinho avançou pela direita, cruzou na área e Henrique Dourado cabeceou por cima.

O Brasil respondeu perto do fim da primeira parcial, Rodrigo Silva avançou pela direita, e em boa jogada individual saiu da marcação de dois adversário e tentou a finalização. Cavalieri atento defendeu em dois tempos. Por fim, mais uma chegada do time sulista. Autor do gol, o atacante Juninho foi lançado após um rebote de escanteio aos 46 minutos, mais rápido que o marcador, o jogador arriscou um chute perigoso de fora da área. Foi só, um minuto depois o árbitro encerrou o período inicial da partida.

Fluminense corre atrás, consegue o empate e garante classificação no critério de cartões

O panorama da segunda etapa não mudou. Agora correndo atrás do empate, o Fluminense voltou do intervalo pressionando o Brasil de Pelotas. Logo aos três minutos, em boa jogada pela direita, a bola sobrou para Marquinho dentro da área, no rebote, o meia finalizou mas o goleiro Martini fez ótima defesa. Aos cinco minutos veio o empate. Saindo do banco, Maranhão fez boa jogada pela direita, se livrou da marcação e cruzou na área, a bola chegou em Danielzinho, que só precisou escorar para tirar do alcance do goleiro e empatar a partida, marcando seu primeiro gol pela equipe profissional do tricolor.

O contra-ataque do Brasil voltou a funcionar. Com 8 minutos, em rápida jogada pela direita, o lateral Sciola cruzou rasteiro, Cavalieri afastou mal e Danielzinho, ajudando a defesa, tirou o perigo da área. Buscando virar o placar do jogo e atuando de forma mais incisiva após a substituição, o Flu passou a criar mais oportunidades de ataque. Com 11 minutos, após escanteio cobrado, o zagueiro Nogueira ganhou a divida com a defesa adversária, mas chutou sem direção. Aos 17, Danielzinho fez boa jogada pelo meio, serviu Marcos Júnior na esquerda, o atacante tentou colocar no canto e a bola passou próximo a trave. Aos 28, o lateral Renato avançou pela direita livre, cruzou para área e o jovem atacante Matheus Alessandro, estreando nos profissionais, apenas escorou de cabeça para a defesa sem dificuldades de Martini.

Com o resultado, restava ao índio xavante (como é conhecido o Brasil-RS) se aventurar no ataque para tentar vencer a partida. Quase deu certo. Em jogada pela direita, aos 31 minutos, o lateral Sciola lançou o atacante Rodrigo Silva que, em impedimento, finalizou de primeira e marcou. Atento, o bandeira anulou o gol. Com 37, mais uma chance para o time visitante. Na boa jogada pela direita, Rodrigo Silva arriscou de fora da área, a bola desviou e quase enganou o goleiro Cavalieri.

Já nos acréscimos, pressão do Brasil. A equipe reclamou de um suposto pênalti cometido por Luiz Fernando em Rodrigo. Com a necessidade do adversário, o jogo ficou tenso. No contra-ataque, aos 48 minutos, Maranhão avançou pela esquerda do campo de defesa e só foi parado na área. O árbitro mandou o jogo seguir. No último lance da partida, já aos 50, após escanteio cobrado, o lateral Renato chutou por cima do gol. Com o apito final, apesar do empate, o Fluminense avançou para as quartas de final da Copa da Primeira liga por causa do número de cartões vermelhos. Na primeira fase, o tricolor não tomou nenhum, enquanto o Brasil de Pelotas teve um jogador expulso ao atuar pela primeira rodada do torneio.