Abel pede mais presença da torcida e elogia time de garotos: "Conseguiram a classificação"

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Apesar do empate, o Fluminense se classificou para a próxima fase da Copa da Primeira Liga por não ter recebido cartões vermelhos. Após a partida, o técnico Abel Braga elogiou sua equipe mas cobrou uma presença maior dos torcedores mesmo se for para xingar os jogadores.

"É bonito valorizar a equipe que menos recebe cartão na competição. Queria fazer uma observação: não consigo entender a torcida. Hoje é quarta, de noite, tudo bem não vir em grande número. Mas vem para incentivar os moleques. Tem que vir, mesmo se for para xingar", disse Abel.

O treinador também comentou que já imaginava que a equipe adversária iria jogar por apenas uma bola na partida e que o seu time foi para jogar bola sem pensar em possibilidade de empate.

"Meu time só joga bola. Não tem nem volante de parar jogada. É um time que procura jogar ofensivamente. Foi avisado: vão jogar por uma bola. Trabalhei seis vezes em Porto Alegre, é uma equipe que joga por uma bola, um escanteio. Desconcentramos e sofremos um gol. Desatenção nossa. Voltamos bem, poderíamos ter liquidado o jogo, mas perdemos chances. Parece que não mudou nada. Time de garotos. Foram lá e conseguiram a classificação, mais um objetivo alcançado", finalizou Abelão.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (30), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.