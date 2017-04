No centenário do Flamengo, Renato Gaúcho fez de barriga e tira Fluminense da fila

Há 22 anos, em 1995, o Flamengo comemorava o centenário e um charmoso Fla-Flu decidiria o Campeonato Carioca num Maracanã com mais de 120 mil pessoas, em um dia de muita chuva. Um gol antológico de Renato Gaúcho, que é lembrado até hoje, colocou fim ao jejum tricolor de nove anos sem ser campeão estadual em uma vitória épica sobre o rubro-negro por 3 a 2.



Com o meio-campo composto por Charles, Fabinho, Marquinhos e William, e com Romário - eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior pela Fifa - ao lado de Sávio no ataque, o favoritismo do Flamengo era evidente. Porém, se havia um pesadelo para os rubro-negros, se chamava o Fluminense. Nos três clássicos anteriores naquele campeonato, os tricolores venceram os rivais duas vezes e empataram outra.

Com melhor campanha, o Flamengo seguiu ao Maracanã com a vantagem do empate, diante da modesta equipe do Fluminense que tinha Djair, Leonardo, Ézio e Renato Gaúcho, com salários atrasados e que havia contratado Joel Santana no meio da competição, principal responsável pela melhora do time.



O Fluminense tinha um time repleto de promessas, com poucos jogadores conhecidos. No gol, Wellerson, de 23 anos, revelado pelo clube. Na defesa, os zagueiros Lima e Sorley, que ficariam conhecidos por marcarem o talentoso ataque rubro-negro composto por Sávio e Romário - ambos acabariam expulsos naquela noite.



A equipe das Laranjeiras viveu um primeiro tempo próximo da perfeição, partindo para cima do Flamengo. Renato Gaúcho abriu o placar aos 30 minutos e Leonardo ampliou a partir de um rebote do goleiro Roger.



Durante o segundo tempo, a equipe rubro negra pressionou os tricolores. Diante disso Romário conseguiu diminuir o placar aos 26 minutos. Seis minutos depois, em grande jogada, Fabinho empatou o marcador. Pouco antes, Sorley havia sido expulso junto com Marquinhos, por arrumarem confusão.

O time comandado por Joel Santana não parecia ter gás suficiente para retomar a vantagem, nem mesmo com a entrada de Ézio. O empate por 2 a 2 era suficiente para garantir o título rubro-negro. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, Aílton recebeu na ponta direita, sob a marcação de Charles Guerreiro. O meia driblou o zagueiro, mas chutou muito mal. No entanto, a bola que seguia para fora da meta rubro-negra encontrou a barriga de Renato Gaúcho e entrou pra história do Tricolor das Laranjeiras e tenta ser esquecido pelos rubro-negros.

Agora, após mais de 20 anos, a dupla Fla-Flu se reencontra no remodelado Maracanã, com público bem inferior aqueles mais de 100 mil presentes, mas como mesmo brilho e histórias épicas de um grande Fla-Flu na disputa pelo questionado Campeonato Carioca de 2017. A primeira partida entre as equipes acontecerá neste domingo (30), às 16h. Na próxima semana, as equipes se enfrentam novamente pela segunda partida, para que assim, seja conhecido o campeão estadual deste ano.