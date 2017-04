Artilharia pesada: Fluminense tem melhor ataque do ano no país, mas Flamengo é superior no Carioca

Arte: Hugo Alves/VAVEL Brasil

Fluminense e Flamengo começam a decidir o Estadual neste domingo (30). Com a expectativa de um Maracanã lotado, os clubes voltam a protagonizar a intensa rivalidade, algo recorrente na história do futebol carioca. Os dois são os maiores campeões do Estado do Rio. Para se ter uma ideia da "saudade" desta decisão, os times vão fazer somente a terceira final em um espaço de quase 26 anos. E para apimentar a disputa, as equipes são as que mais marcaram gols em 2017: Flu com 55 e Fla com 46.

Mesmo com apenas uma contratação para o setor ofensivo na temporada, o Fluminense começou 2017 com fome de gols. A diferença para 2016 é o 'DNA' da equipe de Abel Braga, que chegou e ultrapassou a marca de 50 bolas na rede neste ano. Os três atacantes titulares neste momento tiveram um aumento significativo na média de gols.

Henrique Dourado é o artilheiro do Fluminense no ano, mas Richarlison é o artilheiro do time no Carioca (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

No ano passado, Wellington, Henrique Dourado e Richarlison, juntos, fizeram apenas oito gols pelo Fluminense. ​A base de Xerém, que responde por mais da metade do elenco tricolor atualmente, também tem grande parcela no número de gols - 41% no total. Atrás de Wellington, o meia Scarpa e o jovem Pedro marcaram quatro vezes cada. A surpresa é o zagueiro Nogueira, que já fez dois gols de cabeça e está empatado com Marcos Junior.

No Flamengo, o início de temporada também foi bom para seus jogadores de ataque. No Carioca, o time marcou 36 gols e tem o artilheiro do campeonato: Guerrero, que marcou nove vezes. O peruano disputa a artilharia do Estadual com Richarlison.

O jogador que sair vencedor da disputa leva a premiação de 15 mil reais. Nos números gerais, foram três competições disputadas neste ano e 46 bolas na rede. Apesar do Tricolor ter o melhor ataque do Brasil, no Carioca a vantagem é do Rubro-negro que soma 36 gols no total da competição.