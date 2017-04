Duelo de artilheiros: Guerrero e Richarlison brigam por artilharia do Carioca

Foto: Editoria de Arte/Hugo Alves

Após quase 22 anos, Flamengo e Fluminense se reencontram na final do Campeonato Carioca nos próximos dois domingos (30/04 e 07/05), às 16h (de Brasília), no Maracanã. As equipes chegam com as melhores campanhas da competição e com os dois artilheiros disputando diretamente a artilharia e o prêmio de R$ 15 mil reais: Guerrero e Richarlison.

Guerrero é o artilheiro do Flamengo no ano e também é o artilheiro do Campeonato Carioca, por enquanto empatado com Adriano, do Nova Iguaçu, ambos com nove gols. Pouco atrás, aparece Richarlison, vice-artilheiro do Fluminense na temporada com nove gols, tendo feito oito no estadual - um a menos que o peruano rubro-negro.

No confronto direto, o camisa 9 do Flamengo leva vantagem pelo fato de ser a principal referência da equipe. Sem Diego, lesionado, a responsabilidade aumenta sobre o ombro de Guerrero e, com isso, a tendência é que marque mais gols que Richarlison nos dois jogos decisivos.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Por outro lado, o que pesa contra Richarlison é o fato do Fluminense ter dividido bastante seus gols. Cerca de 19 atletas já marcaram pelo menos um gol na temporada. O atacante que é o vice-artilheiro do time no ano, ainda terá o retorno de Henrique Dourado ao time, o artilheiro da equipe. Isso é um fator que pesa contra Richarlison, já que o 'Ceifador' é a referência do ataque.

Entretanto, o coletivo do Fluminense pode jogar favorável a Richarlison também. O jovem tem bom retrospecto em clássicos - já marcou contra Flamengo, Vasco e Botafogo. É um carrasco. Mesmo que não seja a referência principal do ataque, o atacante sabe marcar gols e muito por isso é o vice-artilheiro da temporada e o artilheiro do Flu no Campeonato Carioca.