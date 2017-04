O que mudou na dupla Fla-Flu desde a final da Taça Guanabara?

Foto: Editoria de Arte/Hugo Alves

Já dizia Nelson Rodrigues: "O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada". Flamengo e Fluminense decidiram a Taça Guanabara no início de março e quase dois meses depois vão decidir o Campeonato Carioca, após 22 anos de espera. Nos próximos dois domingos (30/04 e 07/05), às 16h (de Brasília), no Maracanã, o Fla-Flu vai definir o campeão estadual de 2017.

Mas será que Flamengo e Fluminense chegam do mesmo jeito de quando disputaram a final da Taça Guanabara há quase dois meses? A resposta é não. Mas o que mudou? Não muita coisa, mas mudanças tiveram e podem fazer a diferença na final. Explico abaixo.

Começamos pelo Fluminense. Na semifinal da Taça Guanabara, contra o Madureira, no dia 25 de março, Gustavo Scarpa sofreu uma fratura e ainda continua afastado dos gramados. O retorno do camisa 10 do Flu está próximo, mas não acontecerá durante as finais do Carioca.

Na decisão da Taça Guanabara contra o Flamengo, o Fluminense ainda começava a procurar a forma de jogar sem Gustavo Scarpa. Aquele Fla-Flu foi o divisor de águas para Abel Braga. Ficou claro a importância de Richarlison no esquema que derrubou o rubro-negro e deu nó na cabeça do técnico Zé Ricardo, e assim o atacante confirmou a titularidade.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Ainda naquele Fla-Flu, o Fluminense teve outro desfalque importante: Douglas, que havia sido expulso na semifinal contra o Madureira. Na ocasião, Abel Braga optou por escalar Pierre, que desempenhou muito bem a função e anulou Diego em campo. Porém, Douglas começou a sofrer com lesões, mas surgiu uma boa surpresa aos tricolores: Wendel, meia com as mesmas características e que tem encantado a todos.

O Fluminense aprendeu a jogar sem depender do Gustavo Scarpa e também aprendeu a não lamentar o desfalque do Douglas. Richarlison e Wendel possuem papéis fundamentais no esquema tático, sobram em disposição e dão mais dinâmica ao time. O fato de não ter dependência no Flu pode fazer a diferença na final.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Já falamos o que mudou no Fluminense, agora vamos falar o que mudou no Flamengo. Tudo parecia caminhar normalmente para o rubro-negro mesmo após o baque na final da Taça Guanabara, mas as coisas mudaram com algumas lesões, mas a pior delas foi quando Diego lesionou durante o jogo contra o Atlético-PR, no Maracanã, pela Libertadores.

Diego lesionou no dia 12 de abril e a previsão de retorno foi avaliada entre 'quatro a seis semanas'. O retorno do camisa 10 da Gávea está descartado para as finais do Carioca e para o restante da fase de grupos da Libertadores.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Assim como o Fluminense, o Flamengo também não terá o seu camisa 10 em campo nas finais do Carioca. A diferença, porém, é que o Flu já achou a maneira de jogar sem Gustavo Scarpa e até o momento não tem sentido falta do meia. Já o Fla, ainda busca maneiras de jogar sem Diego e o resultado não tem sido positivo.

Sem Diego, o Flamengo perde muito na criação. Mancuello e Gabriel não possuem as mesmas características do camisa 10 e deixam a desejar neste critério. Zé Ricardo optou também por escalar três volantes, mas nos jogos contra Botafogo e Atlético-PR, abriu mão de até dois deles, mas só Rômulo foi substituído nos dois jogos, provando que ainda não se firmou.

Na breve ausência de Rômulo por lesão, Márcio Araújo ganhou a titularidade e ainda continua ameaçando a posição, tanto é que mesmo após o retorno do volante, ainda continua titular. O Flamengo também teve a ausência de Éverton, por lesão no tornozelo, mas a tendência é que o atacante retorne para as finais. Caso não, Zé Ricardo tem duas opções: avançar Trauco, como fez algumas vezes, ou começar com Berrío. O peruano, inclusive, virou um coringa para o treinador.

No período onde lesões atrapalharam o rendimento de alguns titulares do Flamengo, vale destacar a constante evolução de Guerrero. Artilheiro do time no ano e no Campeonato Carioca, o camisa 9 conduziu o rubro-negro nas costas durante a semifinal contra o Botafogo e pode desequilibrar na decisão.